2025. október 22. szerda
Vigyázat, magyar asztalra is kerülhetett ilyen veszélyes termék

Infostart

Ftalát kioldódása miatt tengeres tematikájú tányéralátéteket hívtak vissza; az iparban elsősorban lágyítószerként alkalmazott ftalátok az emberi szervezetben a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki 38131030/02 cikkszámmal rendelkező, tengeres tematikájú tányéralátétet vásárolt, azt ne használja.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél mutatták ki a ftalát kioldódását a tányéralátétekből.

A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, az MMXH Lakberendezési Kft.-vel, amely a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítés vagy elszállítás) az NKFH nyomonköveti.

A ftalátok olyan vegyületek, amelyeket az ipar elsősorban lágyítószerként alkalmaz, mivel a műanyagok rugalmasságát és élettartamát növelik. Elsősorban az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból, eszközökből, csomagolóanyagokból kerülhetnek át az élelmiszerekbe a ftalátok, amelyek az emberi szervezetben a szaporítóképességet és a hormonrendszert károsíthatják.

További részletek itt.

