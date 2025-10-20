ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
334.23
bux:
103789.82
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban

Infostart

A környéken élők robbanásról, nagy füstről és szirénázásokról számoltak be.

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójánál – írja a Telex az érdi polgármester Facebook-bejegyzése alapján. Csőzik László a katasztrófavédelem helyi vezetőjére hivatkozva közölte: a tüzet sikerült lokalizálni.

A Mol a Telex érdeklődésére megerősítette, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. Az olajipari vállalat tájékoztatása szerint a tüzet lokalizálták, és a tűzoltók még 23 óra után is dolgoztak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A portálnak a környéken élők közül többen is robbanásról, nagy füstről és szirénázásokról számoltak be.

A katasztrófavédelem hétfő éjszaka közölte: kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán az Olajmunkás úton. A helyszínre elsőként a Mol létesítményi tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltották a tüzet.

Kezdőlap    Belföld    Tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban

mol

tűzeset

százhalombatta

olajfinomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb
Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök úgy akarja hátrahagyni az ukrajnai konfliktust, hogy kívülről támogatja tovább Ukrajnát, de csak annyira, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Közben Amerikában kormányzati leállás van, és az elnök tárgyalási módszereivel egyre többen nem értenek egyet, mivel nem lehet rajta kiigazodni.
 

Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén

Felizzott a forródrót Moszkva és Washington között

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki

Százhalombattán, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem - közölte a Katasztrófavédelem hétfő késő este. Később a Mol is megerősítette, hogy az olajfinomítójáról van szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek

Tűzeset történt a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában hétfő éjjel, amelyet a tűzoltók lokalizáltak. Személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 21:04
Orbán Viktor az AfD társelnökével tárgyalt
2025. október 20. 20:51
Különleges programokkal készül a szentendrei Skanzen az ünnepre
×
×
×
×