Tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban

Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójánál – írja a Telex az érdi polgármester Facebook-bejegyzése alapján. Csőzik László a katasztrófavédelem helyi vezetőjére hivatkozva közölte: a tüzet sikerült lokalizálni.

A Mol a Telex érdeklődésére megerősítette, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. Az olajipari vállalat tájékoztatása szerint a tüzet lokalizálták, és a tűzoltók még 23 óra után is dolgoztak a területen. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A portálnak a környéken élők közül többen is robbanásról, nagy füstről és szirénázásokról számoltak be.

A katasztrófavédelem hétfő éjszaka közölte: kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán az Olajmunkás úton. A helyszínre elsőként a Mol létesítményi tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltották a tüzet.