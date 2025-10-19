Az esélyes nyert Tóalmáson

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala szerint a megüresedett polgármesteri székért induló négy független jelölt közül 32,61 százalékos részvétel mellett Fodor Sándor független jelöltet 553 szavazattal, 51,44 százalékos aránnyal választották meg Tóalmás polgármesterének.

Szabó Mariann 348 szavazatot kapott (32,37 százalék), Dithalm Istvánra 95-en (8,84 százalék), Lénárd Mátyás Zoltánra 79-en (7,35 százalék) voksoltak.

Tóalmáson azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt.