2025. október 19. vasárnap Nándor
Az esélyes nyert Tóalmáson

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Pest vármegyei Tóalmáson Fodor Sándor független jelöltet, több mint 50 százalékos többséggel választották meg polgármesternek a vasárnap tartott időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala szerint a megüresedett polgármesteri székért induló négy független jelölt közül 32,61 százalékos részvétel mellett Fodor Sándor független jelöltet 553 szavazattal, 51,44 százalékos aránnyal választották meg Tóalmás polgármesterének.

Szabó Mariann 348 szavazatot kapott (32,37 százalék), Dithalm Istvánra 95-en (8,84 százalék), Lénárd Mátyás Zoltánra 79-en (7,35 százalék) voksoltak.

Tóalmáson azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Kovács Magdolna júliusban elhunyt.

