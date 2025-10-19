Elhunyt a polgármester, négyen indulnak a posztjáért

Kovács Magdolna hosszú politikai és közéleti pályát tudhatott maga mögött. Első alkalommal 1990-ben választották polgármesterré, a rendszerváltás utáni első önkormányzati választáson. Négy éves ciklusa után, 1994-től Törőcsik József, az MDF jelöltje irányította a települést egészen 2006-ig. Ezt követően Kovács Magdolna 2006-ban tért vissza a polgármesteri székbe, amelyet haláláig, 2025 nyaráig betöltött.

A polgármester-jelöltek

Dobsina Aranka (független): közösségi szerepvállalásáról ismert, programjában a kulturális élet élénkítését hangsúlyozza.

Lénárd Mátyás Zoltán (független): vállalkozói háttérrel rendelkezik, célja a gazdasági fejlődés és a fiatalok helyben tartása.

Szabó Mariann (független): szociális területen dolgozik, az idősek és rászorulók támogatását helyezi előtérbe.

Dithalm István (független): nyugalmazott pedagógus, az oktatás és a helyi értékek megőrzését tartja fontosnak.

Tóalmás Pest vármegyében, a Nagykátai járásban található község, lakossága 2025 elején 3837 fő volt. A választásra jogosultak száma meghaladja a 3300 főt. A 2024. június 9-i általános önkormányzati választáson Kovács Magdolna független jelöltként indult, és a szavazatok több mint 100 százalékát szerezte meg. Ez nem meglepő, hiszen egyedül indult, akkor nem volt ellenfele.

Egy másik választás

A Somogy vármegyei Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség. A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a Kaposvártól délre, a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.