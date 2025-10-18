Vonyarcvashegy a legelső Magyarországon

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter felidézte, hogy ma már a kormányablakoknál online lehet időpontot foglalni, egyre bővülő körben ügyeket intézni, és az államigazgatás minél több pontján igyekeznek lehetőséget teremteni arra, hogy az állampolgároknak ne kelljen bemenniük a kormányablakokba vagy a kormányhivatalokba. A digitális állampolgárság program keretében még egyszerűbbé válik a jövőben az ügyintézés, az online intézhető ügyek köre pedig a jövőben is bővülni fog.

A mesterséges intelligencia alapú, HALI elnevezésű vonyarcvashegyi chatbot elindítása az önkormányzatok és a területi államigazgatás számára is egy jelentős előrelépés. Nemcsak a digitális technológiákban jelent egy korszakváltást, de remélhetőleg "az állam és állampolgár közötti kapcsolatrendszerben is" - jegyezte meg.

Vonyarcvashegy újítása lehetővé teszi, hogy azokban a mindennapi és legalapvetőbb kérdésekben, amelyek az itt élő vagy ide pihenni érkező állampolgárok hétköznapi ügyintézését érinti, ne kelljen személyesen felkeresni az önkormányzatot. Számítógépről is fel tudják venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, HALI-val, hogy alapvető információkhoz jussanak, ezt a megoldást pedig remélhetőleg egyre több önkormányzat is átveszi - jelezte a miniszter.

Navracsics Tibor kitért arra, hogy a minisztérium támogatásával segítik az önkormányzatok azzal is, hogy egyelőre néhány önkormányzatnál zajló kísérletként a jegyzők számára könnyítik meg a munkát a képviselő-testületi jegyzőkönyvek leírásában. Ezt szintén mesterséges intelligencián alapuló program segíti, és jelentős munkatehertől szabadítja meg az önkormányzatoknál dolgozókat.

Az önkormányzatoknál és a területi államigazgatásnál is a legfontosabb, hogy az állampolgárokkal való kapcsolat legyen még korszerűbb, minél gyorsabb, zökkenőmentesebb és kényelmesebb - jegyezte meg a miniszter.

Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere (független) egyebek mellett elmondta: az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a kommunikáció, amit nemcsak saját újságjuk, közösségi médiás felületeik vagy személyes ügyfélszolgálatuk támogatja, de a mesterséges intelligenciával a tudományt is segítségül hívták a gyors, hiteles, aktuális információk eljuttatásában. Az önkormányzati honlapon HALI segítségével már 32 nyelven lehet tudakozódni a helyhatóságot érintő ügyekben, így minden olyan információ egyszerűen és gyorsan elérhető, amelyet a honlap tartalmaz.