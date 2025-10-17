ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt a Jobbik volt országgyűlési képviselője

Infostart

Ötvenegy éves korában meghalt Egyed Zsolt volt jobbikos országgyűlési képviselő, jelentette be korábbi képviselőtársa, Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke.

„Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. Isten nyugosztaljon, Zsolt!” – olvasható Sneider Tamás közösségi oldalán.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is Facebook-posztban búcsúzik a volt képviselőtől – szúrta ki a Telex. „A Jobbik közössége megrendülve, fájó szívvel búcsúzik Egyed Zsolttól, volt országgyűlési képviselőnktől, volt gárdistától, a borsodi Jobbik volt megyei elnökétől, Kazincbarcika volt önkormányzati képviselőjétől. Politikai pályafutása mellett szívügye volt az állatvédelem, állatmenhelyet alapított és tartott fent az ország ilyen téren egyik legveszélyeztetettebb területén, Borsodban. Köszönjük a közös munkát, köszönjük a közösen eltöltött időt, nyugodj békében, Zsolt!” – írták.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a Jobbik volt országgyűlési képviselője

gyász

jobbik

halálhír

sneider tamás

