Elhunyt a Jobbik volt országgyűlési képviselője

„Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. Isten nyugosztaljon, Zsolt!” – olvasható Sneider Tamás közösségi oldalán.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom is Facebook-posztban búcsúzik a volt képviselőtől – szúrta ki a Telex. „A Jobbik közössége megrendülve, fájó szívvel búcsúzik Egyed Zsolttól, volt országgyűlési képviselőnktől, volt gárdistától, a borsodi Jobbik volt megyei elnökétől, Kazincbarcika volt önkormányzati képviselőjétől. Politikai pályafutása mellett szívügye volt az állatvédelem, állatmenhelyet alapított és tartott fent az ország ilyen téren egyik legveszélyeztetettebb területén, Borsodban. Köszönjük a közös munkát, köszönjük a közösen eltöltött időt, nyugodj békében, Zsolt!” – írták.