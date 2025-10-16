ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.65
usd:
335.15
bux:
0
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar adóhatóság bevetési egysége akcióban, a fegyveresek kiemelt adócsalók letartóztatásában vesznek részt.
Nyitókép: NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság

A NAV egy 700 millió eurós kínai-mongol-magyar bűnszervezetre csapott le

Infostart

Egy kínai-mongol-magyar bűnelkövetői kört hatástalanítottak a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. A bűnszervezet az adóhatóság szándékos megtévesztésével összesen 1,5 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

Az Európai Ügyészség (EPPO) és EU bűnüldöző szervek évek óta folytatnak küzdelmet a Kínához köthető olyan szervezett bűnözői körökkel szemben, amelyek jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra.

Az EPPO nyomozása 14 tagállamot érintett, a bűnszervezet tevékenysége során hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan, amellyel hozzávetőleg 700 millió euró kárt okozott.

A nemzetközi felderítéshez csatlakoztak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói is. A nagyszabású akció keretében a pénzügyőrök lecsaptak a bűnbanda tagjaira, az ország különböző pontjain, összesen 41 helyszínen „kopogtattak” a fináncok - olvasható a NAV közleményében.

A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az EU belső piacán, más tagországokban értékesítik. A szállítmányok azonban kizárólag „papíron” utaztak, vagy el sem hagyták az országot, vagy látszólag értékesítették külföldön. A folyamatosan növekvő magyar vámhatósági ellenőrzések, tételes áruvizsgálatok, elhúzódó áruvisszatartások miatt az elkövetők irányt váltottak, az árukat Kínából nem a magyar társaságok nevére érkeztették, hanem Görögországban vámkezeltették.

A vámkezelést követően a bűnbanda a szállítmányokat egy szlovák telephelyre szállította, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodták, majd hamis fuvarokmányokkal, vagy okmányok nélkül hozták Magyarországra. Ezután a Kőbányai úton, a „Ganz piac” üzleteinek adták el a termékeket számla nélkül.

A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok egymást között osztották meg a feladatokat. Az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezetnek a legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat. A jogellenes tevékenységhez speditőröket, vámügyinéző társaságokat, stróman ügyvezetőket és sofőröket is igénybe vettek.

A bűnszervezet irányítóinak elfogását a MERKUR bevetési egység támogatta, a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái is segítették.

A pénzügyi nyomozók kilenc, összesen 901 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 26 millió forint értékben járműveket, 130 millió forint értékben – nagyrészt külföldi valutában tartott – készpénzt foglaltak le, amellyel több, mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetés számára.

A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából 178 pénzügyőr dolgozott egyidőben.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai 12 gyanúsítottat hallgattak ki. A pénzügyőrök a bűnszervezet hat tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat.

Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.

Kezdőlap    Belföld    A NAV egy 700 millió eurós kínai-mongol-magyar bűnszervezetre csapott le

nav

elfogás

nyomozás

bűnszervezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Beléptem egy kiskorúak által gyakran használt chatprogramba mint egy 12 éves lány, és szinte azonnal olyan dolgokra akarták rávenni, amit nem kéne 12 éves lánynak megcsinálnia – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csermák Szabolcs. A kiberbiztonsági szakértő szerint még kisiskolás korban sem lenne szabad okoseszközöket adni a gyerekeknek, és utána is csak korlátozásokkal.
 

Csermák Szabolcs elárulta, hogyan vezeti nyomra a rendőrséget az etikus hacker

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Budanov egyetlen dologtól teszi függővé Oroszország túlélését, fordulópont jöhet a háborúban – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Budanov egyetlen dologtól teszi függővé Oroszország túlélését, fordulópont jöhet a háborúban – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Ha Oroszország nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától, már rég elvesztette volna az ukrajnai háborút – jelentette ki Dmitro Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője. Az orosz tengeri olajexport jelentősen visszaesett szeptemberben a finomítókat ért ukrán dróntámadások következtében - számolt be a Reuters iparági források alapján. Közben az amerikai szenátus 85 tagja támogatja, hogy Trump elnök akár 500 százalékos vámokat vethessen ki Kínára az orosz olajvásárlások miatt - közölte az ukrán RBK. A legnagyobb fordulatot mégis az jelenti, hogy Donald Trump amerikai szerint India leállítja az orosz olajvásárlást, ami jelentős lépés lehet Moszkva gazdasági elszigetelésében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó

Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó

A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US plays downs claims Hamas is violating ceasefire deal over hostage remains

US plays downs claims Hamas is violating ceasefire deal over hostage remains

Hamas says it has returned the bodies it can reach in Gaza's ruins, but needs specialised equipment and more time to retrieve others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 07:11
Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében
2025. október 16. 06:24
Holttest került elő a Balatonnál, megindult a kutatás
×
×
×
×