A NAV egy 700 millió eurós kínai-mongol-magyar bűnszervezetre csapott le

Az Európai Ügyészség (EPPO) és EU bűnüldöző szervek évek óta folytatnak küzdelmet a Kínához köthető olyan szervezett bűnözői körökkel szemben, amelyek jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra.

Az EPPO nyomozása 14 tagállamot érintett, a bűnszervezet tevékenysége során hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan, amellyel hozzávetőleg 700 millió euró kárt okozott.

A nemzetközi felderítéshez csatlakoztak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói is. A nagyszabású akció keretében a pénzügyőrök lecsaptak a bűnbanda tagjaira, az ország különböző pontjain, összesen 41 helyszínen „kopogtattak” a fináncok - olvasható a NAV közleményében.

A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023-tól a Kínából származó árukat Magyarországon vámkezeltették, majd azt a látszatot keltették, hogy a termékeket az EU belső piacán, más tagországokban értékesítik. A szállítmányok azonban kizárólag „papíron” utaztak, vagy el sem hagyták az országot, vagy látszólag értékesítették külföldön. A folyamatosan növekvő magyar vámhatósági ellenőrzések, tételes áruvizsgálatok, elhúzódó áruvisszatartások miatt az elkövetők irányt váltottak, az árukat Kínából nem a magyar társaságok nevére érkeztették, hanem Görögországban vámkezeltették.

A vámkezelést követően a bűnbanda a szállítmányokat egy szlovák telephelyre szállította, ahonnan az árut kisteherautókra átrakodták, majd hamis fuvarokmányokkal, vagy okmányok nélkül hozták Magyarországra. Ezután a Kőbányai úton, a „Ganz piac” üzleteinek adták el a termékeket számla nélkül.

A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok egymást között osztották meg a feladatokat. Az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezetnek a legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat. A jogellenes tevékenységhez speditőröket, vámügyinéző társaságokat, stróman ügyvezetőket és sofőröket is igénybe vettek.

A bűnszervezet irányítóinak elfogását a MERKUR bevetési egység támogatta, a házkutatásokat a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái is segítették.

A pénzügyi nyomozók kilenc, összesen 901 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 26 millió forint értékben járműveket, 130 millió forint értékben – nagyrészt külföldi valutában tartott – készpénzt foglaltak le, amellyel több, mint 1 milliárd forint kár térült meg a központi költségvetés számára.

A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából 178 pénzügyőr dolgozott egyidőben.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai 12 gyanúsítottat hallgattak ki. A pénzügyőrök a bűnszervezet hat tagját őrizetbe vették, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat.

Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.