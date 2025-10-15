ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda Teréz
Close up of 3 cows in a field.
Nyitókép: Getty Images

Új vírusváltozatra bukkantak, járványügyi nyomozás kezdődött a pákai marhatelep beteg állatai miatt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A kéknyelv nevű állatbetegség vírusának új típusa fertőzött meg szarvasmarhákat egy Zala vármegyei településen. Ez azért rossz hír, mert az egyes kéknyelv-szerotípusok között nincs keresztvédettség.

A kéknyelv-betegség vírusának új változatát, a 8-as szerotípust azonosították a Zala vármegyei Páka település egyik kis létszámú szarvasmarha állományában – jelentette be közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A hatóság zárlatot rendelt el a telepen, megkezdődött a járványügyi nyomozás, a fertőzésről pedig tájékoztatták az Európai Bizottságot, valamint az Állategészségügyi Világszervezetet.

A kéknyelv-betegség kérődzőkben fordul elő, emberre nem veszélyes – mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató. Ez egy orbivírus által terjesztett fertőzés, amit a szúnyogok visznek át egyik állatról a másikra. A szarvasmarha hordozhatja, de általában nagyon enyhén betegszik meg, láz, a tejtermelés csökkenése jelentkezhet, de súlyosabb problémák nem szoktak jelentkezni szarvasmarhában. A juhoknál ellenben súlyos érfalkárosodás alakulhat ki, tehát testszerte ödémás, vizenyős duzzanatok képződnek, tüdőödéma alakulhat ki, illetve elhalások a nyelven – vénás, pangás, kékes színű, duzzadt nyelv alakul ki, ezért kapta a nevét, hogy kéknyelv betegség, de ez juhokban fordul elő – mondta a szakember.

Az új vírusváltozat megjelenése azért rossz hír, mert az egyes kéknyelv-szerotípusok között nincs keresztvédettség,

és ezt figyelembe kell venni a vakcina kiválasztásakor.

Az országos főállatorvos azt már korábban elmondta az InfoRádióban, hogy a kéknyelv-betegség ellen létezik oltóanyag, tehát a fertőzött haszonállatokat nem kell leölni. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta: a megfelelően védett állatokat lehet csak kiszállítani a telepről, tehát vagy vakcinával vagy a betegség természetes átvészeltetésével lehet ezeket az állatokat védetté tenni.

A Nébih közleménye most kiemeli, hogy a kéknyelv-betegség 8-as szerotípusa ellen Európában több vakcina is rendelkezésre áll, ezeket most az ezzel foglalkozó cégeknek be kell szerezniük, de az alkalmazásukkal érdemes megvárni a laborvizsgálatok eredményét.

Új kéknyelv-fertőzésről egyébként legutóbb szeptemberben érkezett hír, akkor két Somogy vármegyei szarvasmarha-telepen azonosították a kórokozót, de az még a hármas szerotípus volt.

Új vírusváltozatra bukkantak, járványügyi nyomozás kezdődött a pákai marhatelep beteg állatai miatt

nébih

járvány

rusvai miklós

kéknyelv-betegség

