Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
Nébih: Somogyban felütötte a fejét a kéknyelv-betegség

Infostart

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette a betegség jelenlétét egy népes szarvasmarha-telepen. Az állategészségügyi hatóság azonnali megfigyelési zárlatot rendelt el.

Két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból mutatta ki a PCR vizsgálat a kéknyelv-betegséget – írja beszámolójában a Nébih.

A húshasznú szarvasmarha állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek (bágyadtság, magas láz, orrfolyás) is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el a helyi állategészségügyi hatóság.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll. A kéknyelv-betegség több szerotípusa is Európa szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos, úgynevezett harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak.

A hatóság a közleményben leszögezi: a kéknyelv-betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

2025. szeptember 11. 13:46
