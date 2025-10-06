ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Halálos csapda leselkedik a magyar autósokra, erre figyeljen most

Infostart

Nagyobb és vastagabb falevélrétegre hajtva a járművek fékútja és féktávolsága megnövekedhet, ami akár stabilitásvesztéssel is járhat. A falevelek ráadásul eltakarhatják az úthibákat vagy a mély kátyúkat, ami komoly baleseteket is okozhat.

Az úttestre kerülő falevelek ronthatják a gumiabroncsok tapadását, ami főleg kanyarodáskor és fékezéskor lehet nagyon veszélyes. Az átnedvesedett falevelek legalább annyira csúszósak, mint a hó – figyelmeztet az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága.

A rendvédelmi szervezet honlapján felhívta a figyelmet, hogy a falevélrétegre hajtva a járművek fékútja, féktávolsága megnövekedhet, így stabilitásvesztés következhet be. A falevelekkel borított útszakaszokon figyelni kell a behaladási sebességre, a kanyar ívének megválasztására és a fékezésre, hiszen ilyenkor a jármű másként viselkedhet, mint amikor tiszta, száraz úton halad. Ha pedig a falevelek átáznak, még nagyobb a balesetveszély, ugyanis jelentősen romlik az abroncs tapadásképessége.

A falevelek egyes helyeken eltakarhatják a közúti jelzéseket, elfedhetik az úthibákat vagy a mély kátyúkat, amikbe belehajtva megsérülhet a jármű vagy akár komoly baleseteket is előidézhetnek.

A balesetmegelőzési bizottság felhívása szerint októberben és novemberben a lehulló falevelek miatt a megszokottakhoz képest ajánlott óvatosabban és lassabban vezetni az erdős útvonalakon, valamint a fás területek, ligetek környezetében. Célszerű figyelni a nagyobb követési távolság tartására is. Főleg a kezdő vezetőknek jelenthetnek nagy kihívást az említett akadályok, jelenségek, ezért tapasztalatszerzés céljából érdemes lehet felkeresni egy vezetéstechnikai pályát. A motorosoknak még inkább figyelniük kell, hiszen két keréken még veszélyesebb közlekedni falevéllel borított útszakaszokon.

A falevélréteg vastagságától, nedvességtartalmától, továbbá a ráhullott csapadék mennyiségétől is függ, hogy mennyire veszélyes egy-egy útszakasz. Több autógyártó is teszteket végzett, a Ford például egy belgiumi tesztpályát borított be falevéllel, és súrlódástesztelő eszköz segítségével mérte a csúszás változásának mértékét. A tesztek során kiderült, hogy a nedves falevelek legalább annyira csúsznak, mint a hó.

A rendvédelmi szervezet közölte: a közutak tisztán tartása az adott út kezelőjének a feladata. Egy káros kertészeti szokásra is felhívták a figyelmet, ugyanis nagyon sokan a motoros lombszívókat fordított üzemben lombfúvásra használják. Ezzel az eljárással azonban sok falevél a kertekből a járdákra kerül, ahonnan bármikor az útfelületre juthat, veszélyeztetve a közlekedőket.

