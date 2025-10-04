Újra teljes pompájában a Pilis legendás kirándulóhelye – videó

Átfogó felújítás történt a Holdvilág-árokban – tájékoztatta az InfoRádiót Koenig Balázs, a Pilisi Parkerdő Zrt. ökoturisztikai marketingelőadója.

„A Pilisi Parkerdő a Mol Új Európa Alapítvány támogatásával újította meg a Holdvilág-árkot. Ez egy teljes körű természetvédelmi és ökoturisztikai felújítás volt. Erdész kollégáink 275 lépcsőfokot állítottak helyre, illetve 11 új gázlót építettek helyben található anyagok felhasználásával, továbbá a vízfolyások védelmének érdekében hordalékfogókat is kialakítottak, így a lezúduló vizet valamilyen szinten vissza tudják tartani” – részletezte.

Új információs táblák, padok és tűzrakó helyek is létesültek vagy megújultak a területen.

A Holdvilág-árok továbbra is felkészülést és óvatosságot igényel a túrázóktól.

„Mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy a terephez illő öltözetben látogassanak ki a Holdvilág-árokba. Egyébként a meredek, csúszásveszélyes szakaszokon korlátokat is kihelyeztünk, de mindenféleképpen azt javasoljuk, azt kérjük a kilátogatóktól, hogy előzetesen tájékozódjanak, esős időben kevésbé javasoljuk a Holdvilág-árok látogatását” – mondta az előadó.

A Pomáz határában mintegy két kilométer hosszan kanyargó Holdvilág-árok a Rám-szakadék után a Pilisi Parkerdő második leglátogatottabb szurdokvölgye. A Domini-patak medrében haladó turistaút változatos, sziklás, helyenként meredek és akadályokkal teli környezetben vezet végig. A szurdokvölgyben egy impozáns, 10 méter magas sziklafal is található, ahonnan az 1965-ben létesített meteorlétra biztosítja a továbbhaladást.