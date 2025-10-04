ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megújult lépcső a felújított Holdvilág-árokban a Pomáz közelében húzódó túraútvonal ökoturisztikai fejlesztéseinek átadója napján, 2025. október 1-jén. A Pilisi Parkerdő Zrt. befejezte a Holdvilág-árok természetvédelmi és ökoturisztikai felújítását, így az egyik leglátogatottabb hazai szurdokvölgy biztonságosabban, több élményt kínálva fogadja a természetjárókat.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Újra teljes pompájában a Pilis legendás kirándulóhelye – videó

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Felújították a Holdvilág-árkot. Ez a szurdokvölgy a Pilis második leglátogatottabb túrahelye.

Átfogó felújítás történt a Holdvilág-árokban – tájékoztatta az InfoRádiót Koenig Balázs, a Pilisi Parkerdő Zrt. ökoturisztikai marketingelőadója.

„A Pilisi Parkerdő a Mol Új Európa Alapítvány támogatásával újította meg a Holdvilág-árkot. Ez egy teljes körű természetvédelmi és ökoturisztikai felújítás volt. Erdész kollégáink 275 lépcsőfokot állítottak helyre, illetve 11 új gázlót építettek helyben található anyagok felhasználásával, továbbá a vízfolyások védelmének érdekében hordalékfogókat is kialakítottak, így a lezúduló vizet valamilyen szinten vissza tudják tartani” – részletezte.

Új információs táblák, padok és tűzrakó helyek is létesültek vagy megújultak a területen.

A Holdvilág-árok továbbra is felkészülést és óvatosságot igényel a túrázóktól.

„Mindenféleképpen azt javasoljuk, hogy a terephez illő öltözetben látogassanak ki a Holdvilág-árokba. Egyébként a meredek, csúszásveszélyes szakaszokon korlátokat is kihelyeztünk, de mindenféleképpen azt javasoljuk, azt kérjük a kilátogatóktól, hogy előzetesen tájékozódjanak, esős időben kevésbé javasoljuk a Holdvilág-árok látogatását” – mondta az előadó.

A Pomáz határában mintegy két kilométer hosszan kanyargó Holdvilág-árok a Rám-szakadék után a Pilisi Parkerdő második leglátogatottabb szurdokvölgye. A Domini-patak medrében haladó turistaút változatos, sziklás, helyenként meredek és akadályokkal teli környezetben vezet végig. A szurdokvölgyben egy impozáns, 10 méter magas sziklafal is található, ahonnan az 1965-ben létesített meteorlétra biztosítja a továbbhaladást.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Újra teljes pompájában a Pilis legendás kirándulóhelye – videó

kirándulás

túra

holdvilág-árok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Ukrajna a napokban több mélységi támadást is végrehajtott Oroszország ellen, egy ukrán UAV 1700 kilométer mélyen berepült az agresszor állam területére. Olajfinomítók, vegyiüzemek robbantak fel. Az orosz hadsereg Kupjanszk és Porkvoszk utcáin harcol, emellett (viszonylag) gyorsan haladnak Liman térségében is - az Észak-Donyecki város körüli településeken végeznek bekerítő manővereket. Pár napon belül eldőlhet, Ukrajna kap-e Tomahawk cirkálórakétákat az USA-tól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly változás élesedik a hétvégén a budapesti közlekedésben: erre jobb, ha te is figyelsz

Komoly változás élesedik a hétvégén a budapesti közlekedésben: erre jobb, ha te is figyelsz

Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gaza deal in 'decisive days', hostages families say as Trump tells Israel to end bombing

Gaza deal in 'decisive days', hostages families say as Trump tells Israel to end bombing

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 10:20
Magyar–amerikai egyetemi konzorcium jött létre a mesterséges intelligencia kutatására
2025. október 4. 07:00
Tovább fogy a Balaton
×
×
×
×