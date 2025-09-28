Kisberk Szabolcs nyert Gyömrőn, ünnepelhet a Mi Hazánk

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk a Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott.

Az időközi választáson négy jelölt indult: Váradi Attila (független), Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért), Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk Mozgalom), és Répás Tamás János (Jó Itt Élni Egyesület).

A pártszínekben induló Kisberk Szabolcs nyert. A pontos eredmények a valasztas.hu honlapon nézhető meg.

A választás érdekessége, hogy a győztes 31,6 százalékot kapott, a második helyezett Répás Tamás János 27,4 százalékot, de a harmadik Váradi Attila 24 százalékot, míg Horváth István Attila 17 százalékot gyűjtött be a voksok közül. Magyarán igen szoros verseny volt.

Érdekesség, hogy az egyéni körzetben Kisberk Szabolcs simán kikapott a riválisától. igaz itt csak ketten indultak a mandátumért. Szekrényes Gábor Zoltán (HEGY) 64,5 százalékkal nyert a most megválasztott polgármesterrel szemben.

A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást is tartottak.