2025. szeptember 28. vasárnap
Voting box and election image,election. Forrás: Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/ Getty Images

Közismert mi hazánkos politikus szeretne polgármester lenni

Infostart / MTI

Három településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Gyömrőn polgármestert és két egyéni választókerületben képviselőket, Tótszerdahelyen és Bezeréden pedig polgármestert választanak.

A Pest vármegyei Gyömrőn a 2024-ben megválasztott polgármester, Tóth János (Jó Itt Élni Egyesület) július 15-ei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négy jelölt indul:

  • Váradi Attila (független),
  • Horváth István Attila (Hajnal Egyesület Gyömrőért),
  • Kisberk Szabolcs (Mi Hazánk Mozgalom),
  • Répás Tamás János (Jó Itt Élni Egyesület).

A polgármester-választáson 15 500 választópolgár vehet részt.

A városban a 2. és a 6. számú egyéni választókerületekben a képviselők lemondása miatt szintén időközi választást tartanak. A 2. számú választókerületben két jelölt indul és több mint 1800-an szerepelnek a választói névjegyzékben, a 6. számú választókerületben pedig három jelölt van, és kétezer helybéli szavazhat.

A Zala vármegyei Tótszerdahelyen a 2019 óta hivatalban lévő polgármester, Havasi Viktória július 1-jei, indoklás nélküli lemondása miatt kellett időközi választást kiírni. A több mint 900 választópolgár öt független jelöltre szavazhat: Keilbach Máté, Kotnyek Balázs és Proszenyák Gábor mellett a jelenleg képviselő Suga András és az alpolgármesteri tisztet is ellátó Mihovics István méreti meg magát.

Az ugyancsak zalai Bezeréden személyes okokból távozott hivatalából a tavaly polgármesternek megválasztott Kálmánné Németh Erika (független). A településen több mint 130-an voksolhatnak két független jelöltre, Szecsődi Krisztiánra vagy a 2014-től 2024-ig hivatalban volt polgármesterre, Fekete Jánosra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
