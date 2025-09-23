Kisebb növekedés, magasabb infláció várható Magyarországon – a nap legfontosabb hírei

A gazdasági növekedést inkább lefelé, míg az inflációt felfelé mutató kockázatok övezik – mondta a kamatdöntő ülés után a jegybank elnöke. A Monetáris Tanács 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot. Ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály kiemelte: a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt; a monetáris tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Úgy értékelte, hogy a forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez. Beszélt arról is, hogy a háztartási hitelezés bővülése élénk, a vállalati hitelpiacon viszont visszafogott a növekedés.

A Magyar Nemzeti Bank enyhén csökkentette idei GDP-prognózisát. A jegybank 4,6 százalékos inflációval, és 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7 százalékról 3,8 százalékra növelte, változatlan 2,8 százalékos GDP-növekedési várakozás mellett.

Határozati javaslatot nyújtott be a politikai erőszak terjedése elleni fellépésért az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága. A testület konkrét intézkedések kidolgozására kéri fel a kormány. A dokumentum szerint szükség lehet a fegyvertartásra és -viselésre vonatkozó szabályok szigorítására. A javaslat elítéli a politikai erőszak minden formáját, beleértve az újságírók megfélemlítését és a közszereplők elleni uszítást is.

5 részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs ismertette az első kérdést, amely arról szól, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel.

Differenciált nyugdíjemelést ígért a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter sajtótájékoztatóján elmondta: a minimálnyugdíjat 120 ezer forintra emelnék, mert a pártvezető szerint ma egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt. A 120-140 ezer forint közti nyugdíjak esetében egyszeri, sávos extra emelést alkalmazna a Tisza-kormány. Magyar Péter a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is megígérte, ezenkívül 20 ezer új, modern férőhelyet hozna létre új idősotthonokban, és az otthonápolási díjakat is 50 százalékkal megemelné. Az ígért intézkedések költségvetési vonzatáról

Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlament jogi szakbizottsága. A Tisza Párt elnöke EP-s mentelmi jogának felfüggesztését a magyar hatóságok három ügyben kezdeményezték. A testület Dobrev Klára esetében sem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését, amit rágalmazásért kezdeményeztek a DK-s európai parlamenti képviselő ellen. Az Európai Parlament jogi szakbizottsága elutasította a budapesti antifa támadásokban való részvétele ügyében az olasz Ilaria Salis mentelmi jogának kiadását is.

Tüntetést tartanak holnap reggel a taxisok több helyszínen Budapesten, egy fővárosi rendelet módosítása miatt tiltakoznak. A Városháza szerint túl sok a taxis Budapesten, ami minőségi és megélhetési problémát okoz, a taxisok szerint viszont korlátozni kellene az engedélyek számát, és jelentősen emelni a három éve változatlan tarifát. Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete elnöke az InfoRádióban azt mondta: a hosszas egyeztetés után épp a legfontosabb kéréseik nem kerültek be a Fővárosi Közgyűlés előterjesztésébe. Emiatt egyszerre demonstrálnak a Városház utcában és a Hősök terén is.

A Budapest Pride is szerepel a Szaharov-díj idei nyolc jelöltje között. Az Európai Parlament az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért ítéli oda minden évben az elismerést októberben. Idén a legtöbb jelölést Mzia Amaglobeli grúz újságíró és a grúziai tiltakozó mozgalom, valamint a Budapest Pride kapta.

Elítélte a NATO Oroszországot Észtország légterének múlt heti megsértése miatt. A védelmi szövetség Észak-atlanti Tanácsának közleménye hangsúlyozza: Oroszországnak nem lehet kétsége afelől, hogy a NATO és szövetségesei a nemzetközi jognak megfelelően minden szükséges katonai és nem katonai eszközt be fognak vetni önmaguk védelme és a fenyegetés elrettentése érdekében.

Súlyos támadásnak minősítette a koppenhágai repülőteret megzavaró drónberepülést a dán kormányfő. Mette Frederiksen azt mondta: ez az eddigi legsúlyosabb támadás Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen. Hozzátette: az incidens beleillik a lengyel és észt drónberepülések, légtérsértések mintájába. Moszkva tagadja, hogy az ő drónjaik sértették volna meg a koppenhágai reptér légterét. Oslo repülőtérnek légterét is lezárták drónok miatt, ott hajnali 3 után indulhatott újra a forgalom.

Litvániában a parlament engedélyezte, hogy a hadsereg saját hatáskörben döntsön a légtérsértő drónok lelövéséről. A jogszabálymódosításra azért volt szükség, mert ellenséges országok pilóta nélküli repülőgépei egyre gyakrabban sértik meg az ország légterét.

Kijevben leállt a gyalogos és a járműforgalom forgalom a főutcán egyperces néma csendre a háború áldozataira emlékezve. A kijevi közigazgatási hivatal közölte, hogy mostantól minden nap, helyi idő szerint délelőtt 9 órakor leállítják a forgalmat az Európai tértől a Tarasz Sevcsenko sugárútig.

Észak-Olaszországban több folyó kilépett a medréből a heves esőzések nyomán. Több településen térdig érő víz árasztotta el az utcákat. A régióban földcsuszamlások is előfordultak, több vasútvonalon megszakadt a közlekedés, és a mentőszolgálatok helikoptereket vetettek be a bajba jutottak kimentésére.