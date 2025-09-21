ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszél A liberalizmuson túl - a politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában címmel rendezett panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten Esztergomban, a MOL Nagyszínpadon 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul - közölte Orbán Balázs

Infostart

Európa súlyos kihívások elé néz, ezekre csak az erős és sikeres nemzetek fognak tudni válaszokat adni, ezért volt fontos, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján 12 ezer ember, köztük rengeteg művész, sportoló, tudós, közéleti szereplő állt ki a közös gondolkodás és a polgári jobboldali konzervatív keresztény értékek mellett - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és egyre több ember érzi Magyarországon, hogy "ha ezeket az utakat elfogadjuk", akkor "Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet".

A DPK-k közössége éppen azért jött létre, azért szerveződik, hogy "a sajátos magyar utat megtaláljuk", és a következő 15 év hatalmas kihívásaira legyen egy sajátosan magyar válasz, ami működik, és "ami Magyarországot emelkedő pályán tartja" - tette hozzá.

A miniszterelnök politikai igazgatója kitért rá, az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul, elsődlegesen a közteherviselésről, adózásról szól, a konkrét kérdéseket a következő napokban hozzák nyilvánosságra.

Orbán Balázs kijelentette: "mi Magyarországon úgy érezzük, nem szeretnénk, ha az adóterhek növekednének, nem szeretnénk több pénzt küldeni a brüsszeli központba", és nem szeretnénk több pénzt küldeni Ukrajna finanszírozására", és vissza kell utasítanunk a Tisza Párt adóemelési terveit, azaz az adókedvezmények eltörését, a családi adótámogatások visszavágását, a személyi jövedelemadó kulcsok, vagy a vállalkozásokat sújtó adók emelését.

"Vissza tudjuk utasítani, de mivel nemcsak egy ellenzéki párt követeléséről, hanem arról is szó van, hogy a brüsszeli hivatalos politikai irány és elvárás Magyarországgal szemben évek óta az, hogy tegye meg ezeket az adóemelési intézkedéseket, ezért úgy gondoljuk, csak akkor fogunk tudni ezeknek ellenállni, ha egy nemzeti konzultáción megkérdezzük a magyarokat, és az ő véleményükkel felvértezve állunk helyt az előttünk álló küzdelmekben" - fogalmazott.

"Az ellenzéki oldalon egyre kevésbé vannak érvek, és akkor jön a hangos kiabálás, meg az erőszak, de azért mégiscsak ez a mi közös országunk, és eddig meg tudtuk őrizni a béke szigetének, és jó lenne, ha a fegyvereknek meg erőszaknak nem lenne helye a politikában" - mondta.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP mindenképpen ezt a pozíciót fogja képviselni az előttünk álló hónapokban, a választási kampány nehéz időszakában is.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a közzöségi médiában reagált ezekre a gondolatokra is.

Kezdőlap    Belföld    Az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul - közölte Orbán Balázs

kampány

orbán balázs

dpk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre

A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre
A Queen egykori frontembere jövőre lenne 80 éves és 2026-ban lesz a brit rockegyüttes emlékezetes budapesti koncertjének a 40. évfordulója, ezért a Magyar Zene Háza jövő tavasszal különleges tárlatot nyit meg. Horn Márton intézményigazgató az InfoRádióban elmondta: nemcsak az énekes ismert oldalát mutatják be, hanem rengeteg személyes, sokáig titokban tartott vagy a nyilvánosság számára nem ismert tárgy, sztori is előkerül.
Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized során hogyan alakult át a kínai–ukrán kereskedelmi viszony és diplomácia, illetve hogyan tudta úgy pozicionálni magát az ázsiai nagyhatalom, hogy mindkét háborús féllel, Ukrajnával és Oroszországgal is megmaradt a jó viszony.
 

Az olasz maffiának küld fegyvereket Vlagyimir Putyin

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

Elemzők szerint Vlagyimir Putyin tovább fokozhatja az Ukrajnára nehezedő katonai nyomást, miután arra a következtetésre juthattak az oroszok, hogy Donald Trump nem fog érdemben beavatkozni a konfliktusba. Eközben az amerikai elnök New Yorkban egyeztet Volodimir Zelenszkijjel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?

Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?

A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK to recognise Palestinian state as Starmer's deputy tells BBC 'now is the time'

UK to recognise Palestinian state as Starmer's deputy tells BBC 'now is the time'

Israeli PM Benjamin Netanyahu previously said the move "rewards Hamas", while families of hostages in Gaza have also expressed concern.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 13:24
Kóbor állatok ország lettünk – most ivartalanításra kérhető támogatás
2025. szeptember 21. 11:20
Ezt a menetrendet hozta össze a MÁV vasárnapra a Keleti pályudvari kínos baki után
×
×
×
×