Az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul - közölte Orbán Balázs

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és egyre több ember érzi Magyarországon, hogy "ha ezeket az utakat elfogadjuk", akkor "Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet".

A DPK-k közössége éppen azért jött létre, azért szerveződik, hogy "a sajátos magyar utat megtaláljuk", és a következő 15 év hatalmas kihívásaira legyen egy sajátosan magyar válasz, ami működik, és "ami Magyarországot emelkedő pályán tartja" - tette hozzá.

A miniszterelnök politikai igazgatója kitért rá, az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul, elsődlegesen a közteherviselésről, adózásról szól, a konkrét kérdéseket a következő napokban hozzák nyilvánosságra.

Orbán Balázs kijelentette: "mi Magyarországon úgy érezzük, nem szeretnénk, ha az adóterhek növekednének, nem szeretnénk több pénzt küldeni a brüsszeli központba", és nem szeretnénk több pénzt küldeni Ukrajna finanszírozására", és vissza kell utasítanunk a Tisza Párt adóemelési terveit, azaz az adókedvezmények eltörését, a családi adótámogatások visszavágását, a személyi jövedelemadó kulcsok, vagy a vállalkozásokat sújtó adók emelését.

"Vissza tudjuk utasítani, de mivel nemcsak egy ellenzéki párt követeléséről, hanem arról is szó van, hogy a brüsszeli hivatalos politikai irány és elvárás Magyarországgal szemben évek óta az, hogy tegye meg ezeket az adóemelési intézkedéseket, ezért úgy gondoljuk, csak akkor fogunk tudni ezeknek ellenállni, ha egy nemzeti konzultáción megkérdezzük a magyarokat, és az ő véleményükkel felvértezve állunk helyt az előttünk álló küzdelmekben" - fogalmazott.

"Az ellenzéki oldalon egyre kevésbé vannak érvek, és akkor jön a hangos kiabálás, meg az erőszak, de azért mégiscsak ez a mi közös országunk, és eddig meg tudtuk őrizni a béke szigetének, és jó lenne, ha a fegyvereknek meg erőszaknak nem lenne helye a politikában" - mondta.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP mindenképpen ezt a pozíciót fogja képviselni az előttünk álló hónapokban, a választási kampány nehéz időszakában is.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a közzöségi médiában reagált ezekre a gondolatokra is.