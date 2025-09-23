ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.02
usd:
329.9
bux:
98621.96
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kósa Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Benyújtották a „lex Ruszin-Szendit” határozatot

Infostart

Kedden benyújtott határozat arra kérné a kormányt, hogy „szükség esetén” szigorítsa a fegyvertartás és -viselés szabályait.

Kósa Lajos kedd reggel be is nyújtotta az Országgyűlésnek „a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” szóló határozati javaslatát, amelyre Németh Szilárd egyszerűen csak „lex” Ruszin-Szendiként utalt posztjában, bár valójában nem törvényről, csak országgyűlési határozat javaslatáról van szó – írja a hvg.hu.

Kósa Lajos, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke hétfőn, az Országgyűlés őszi ülésszakának első napján Rétvári Bence belügyi államtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kezdeményezni fogják a lőfegyvertartás és -viselés szabályainak szigorítását. Ennek előzménye, hogy egy május 8-i kampányeseményéről készült felvételen az látszik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz oldalán derékmagasságban, a pulóvere alatt egy szögletes tárgy dudorodik ki, amelyről nemrég az Origo állította, hogy pisztoly.

Az ügy kipattanása óta a rendőrség már le is foglalta a volt vezérkari főnök engedéllyel tartott kézifegyverét, illetve – mivel a fegyver politikai gyűlésen való viselése mindenképpen tilos – szabálysértési előkészítő eljárást is indítottak a tiszás katona-politikussal szemben. A kormánypárti politikusoknak ez nem elég, Rétvári Bence azt hangsúlyozta, hogy ha Ruszin-Szendi Romulusz többször is fegyverrel ment gyűlésre, akkor azt már bűncselekménynek kell minősíteni, Kósa Lajos pedig a meglévő jogszabályok szigorítását tartotta szükségesnek.

„Teljesen világos, hogy a volt katona viselkedése, hencegése az éles lőfegyverrel elfogadhatatlan és üldözendő” – fogalmazott Kósa a közösségi oldalán.

A most benyújtott javaslat azonban nem konkretizálja, hogy pontosan milyen jogszabályoknak és hogyan kell változniuk, mindösszesen egy hosszú, a politikai erőszak terjedését elítélő elvi nyilatkozat után a kormányt kérné fel, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, ennek körében tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat.

Kezdőlap    Külföld    Benyújtották a „lex Ruszin-Szendit” határozatot

országgyűlés

határozat

fegyvertartás

szigorítás

fegyverviselés

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI), zárt ajtók mögött tartott szavazásán, elutasította Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmeket.
 

Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatják

Orbán Viktor keményen reagált a mentelmi ügyes döntésre

Vonulós rendezvény bejelentésével előzhette meg a Tisza Párt a Békemenet meghirdetését

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Úgy megy az amerikai tőzsde, hogy az elemzők nem bírják tartani a lépést

Úgy megy az amerikai tőzsde, hogy az elemzők nem bírják tartani a lépést

Az elemzők folyamatosan alulbecsülik az amerikai részvénypiac erejét, miközben a S&P 500 index már 3%-kal meghaladja a szakértők által előrejelzett év végi átlagos célértéket - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza

Visszatér a legendás talk-show: ekkor lesz újra képernyőn, tízezrek követelték vissza

A közel egy hetes kényszerszünet után a &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; kedden visszatér az ABC műsorára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

Trump to address UN for first time since 2020 and set out 'vision for the world'

The US president is also expected to take aim at "how globalist institutions have significantly decayed the world order".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 13:25
Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését sem támogatják
2025. szeptember 23. 12:05
Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés
×
×
×
×