ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.24
usd:
330.02
bux:
98816.54
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Áradás Olaszországban: több folyó is megáradt a heves esőzések miatt – videók

Infostart / MTI

Egy embert elsodort az ár, azóta sem akadtak a nyomára. Ráadásul a meteorológia további csapadékot jelez előre.

A heves esőzések nyomán több folyó is kilépett medréből Észak-Olaszországban, egy német turistát magával sodort az áradat.

Különböző településeken, így Milánó és a Comói-tó közötti Cabiate városában, térdig érő víz lepte el az utcákat hétfőn. A régióban földcsuszamlások is előfordultak. Több vasútvonalon, közte a Como-Chiasso vonalon is megszakadt a közlekedés.

A meteorológusok további esőzéseket vetítenek előre a következő napokra.

A mentőszolgálat helikoptereket vetett be, hogy segítsen azoknak, akik otthonukban rekedtek a víz miatt. Több mint egy tucat nyaralót mentettek ki egy kempingből, akiket éjszaka ért meglepetésként az esőzés.

Egy német nőt elsodort a víz a Piemont tartományban, az ország északnyugati részén található Spigno Monferrato kempingjéből. Az intenzív keresés ellenére estére sem találták meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Daily Mail (@dailymail) által megosztott bejegyzés

A tűzoltóság szerint ő és férje a Valla folyó közelében lévő kempingben parkolta le a lakókocsijukat. A nő gyalog próbált elmenekülni a víz elől, de megcsúszott és elsodorta az ár. Férje, aki egy kutyát tartott a kezében, biztonságba tudott menekülni.

Lombardia fővárosa, Milánó is érintett volt. A Seveso folyó ott is kilépett medréből. A városi tanács óvatosságra intette a lakosokat és a látogatókat a folyó közelében.

Kezdőlap    Külföld    Áradás Olaszországban: több folyó is megáradt a heves esőzések miatt – videók

olaszország

földcsuszamlás

áradás

esőzés

villámárvíz

természeti csapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra

Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra

Az izraeli Channel 13-as csatorna készített dokumentumfilmet a júniusi összecsapásokról Irán és Izrael között, ebből több, eddig ismeretlen részlet is kiderült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Töredelmes vallomást tett Marco Rossi: &quot;Magyarország mentett meg...&quot;

Töredelmes vallomást tett Marco Rossi: &quot;Magyarország mentett meg...&quot;

A válogatott olasz vezetőedzője részletesen mesélt életéről, és arról, hogy hogyan hagyta el majdnem örökre a futballvilágot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

Israeli tanks advance further into Gaza City as Trump to address UN General Assembly

It comes after France joined the UK, Canada, Australia and Portugal in formally recognising a Palestinian state in recent days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 09:25
A Bundeswehr főfelügyelője kamikaze drónokat akar, de azonnal
2025. szeptember 23. 09:02
Fehér Ház: ez a levél sok hazugságot tartalmaz
×
×
×
×