2025. szeptember 23. kedd Tekla
mnb, monetáris tanács - KID fotója
Nyitókép: Infostart/InfoRádió

Itt az MNB kamatdöntése

Infostart
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, augusztusi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. Akkor a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról.

A testület egyöntetű értékelése az volt: a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A döntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

