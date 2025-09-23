ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.53
usd:
330.1
bux:
98804.76
2025. szeptember 23. kedd Tekla
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: MNB/YouTube

Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kamatdöntő ülést tartott kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a papírformának számító döntés után a jegybank elnöke mégis sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét és környezetét, és az MNB új várakozásaival is előállt. Ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolt, elmondta például, hogy csökkennie kellene az inflációs érzetnek is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.


Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

A forint sem mozdult meg igazán a papírformának számító döntés hírére.

Tájékoztatóján Varga Mihály beszámolt róla: áttekintették a piaci és pénzügyi folyamatokat, valamint az inflációs jelentés előrejelzését.

"Felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázatokról" tett jelentést, ez és a stabilitásorientált megközelítés fényében tartották szinten az alapkamatot.

A globális konjunktúrakilátások ugyanakkor - a német folyamatok ellenére - javultak, az amerikai kamatkörnyezet tovább mérséklődhet, az eurózónás változatlan maradhat az év végéig.

A magyar gazdaság teljesítményét szerinte "kettősség jellemezte", az árkorlátozó intézkedések segítettek az inflációs nyomás mérséklésében.

Az MNB szeptemberi inflációs jelentését csütörtökön hozza nyilvánosságra, de ennek főbb pontjait már most közölte: Magyarország 2027 elejére érheti el az inflációs célt, a 3 százalékot (idén 4,6, jövőre 3,8 százalék várható e téren).

A GDP idei növekedése 0,6 százalék lehet, jövőre 2,8, 2027-ben 3,2 lehet ugyanez a szám.

A befektetői hangulat érdemben nem változott a "geopolitikai helyzet" állandósulásának köszönhetően.

Magyarország külső környezete "továbbra is bizonytalan" szerinte, a hazai kilátások mentén nyomatékosította, Németország kilátásai továbbra sem jók, ennek a következményei megjelennek a magyar gazdaságban. A beruházások csökkennek, a munkaerőpiac feszessége oldódott.

A gazdaság - jóslata szerint - lassan élénkül majd, ezt a külső konjunktúra kellene, hogy támogassa, de egyes egyéb belső és külső tényezők is.

Hitelezés

A háztartási hitelállomány - mint beszámolt róla - tempósan nő, a vállalatoknál kevésbé, de szintén növekszik, ezek a folyamatok így is maradnak később, várakozásai szerint.

A bankrendszerről e mentén elmondta, nagyobb hiteligény kielégítésére is alkalmas.

A háttérben

A háttérben szerinte komplex folyamatok irányítják az inflációt, az élelmiszerek ára a világban továbbra is magas, az árkorlátozó kormányintézkedések viszont megteszik hatásukat.

Rámutatott ugyanakkor, hogy jól jártak idén is, akik forintban hozzáférhető eszközökben takarítottak meg.

A lakossági inflációs várakozások ugyanakkor nincsenek összhangban sem a tényinflációval, sem a jelen lévő stabilitással.

Az MNB közben számol az árréskorlátozás novemberi kivezetésével, az infláció ezért lehet a várakozásnál kissé magasabb a következő évben még, a 3 százalékos cél tehát - mint megerősítette - 2027 elejére lehet elérhető.

A Monetáris Tanács által óvatos megközelítésre van szükség szerinte továbbra is, lezárásként kiemelte, az előre tekintő iránymutatás nem változott, elkötelezettek a fenntartható inflációs pálya mellett.

Kérdések - válaszok

A gyenge forint segíthet a gazdaságnak? Mi a határ?

Gyenge infláció nem járulhat hozzá a fejlődéshez és a versenyképességhez. Ez csak egyes szakemberek illúziója. Akármilyen árfolyam is van, tartósan és hosszú távon a gyenge árfolyam nem járul hozzá a gazdaság felzárkózásához. A jegybanknak ugyanakkor nincs inflációs célja.

A Bankszövetség Alkotmánybírósághoz fordult a kamatstop miatt. Mit gondol erről?

Soha nem kommentáltunk ilyen eseményeket. Magyarország jogállam, mindenki használja az eszközeit, érdeklődéssel várjuk a bíróság döntéseit.

Az inflációs várakozások horgonyzása igényel-e további intézkedéseket?

Úgy tapasztaljuk, hogy az elmúlt fél év során jelentős változások voltak, márciusban még Európa legmagasabb inflációja volt, most már nem vagyunk a dobogón sem. Ennek megfelelően az inflációs érzetnek is csökkennie kell.

A jövő évi növekedésben erőteljes részt vállalna a fogyasztás. Milyen bérdinamika társulna ehhez?

Van egy lakástámogatási program (Otthon Start - a szerk.), ezek is növelik a háztartások jövedelemforrását. Bejelentett döntésekről van szó, ezekkel tudunk kalkulálni.

Kizárt-e tőkejuttatás alapítványoknak?

Igen. Egyebekben hozzájuk kell fordulni.

Patai Mihály volt jegybanki alelnök szerint egyre nagyobb "hülyeségek" jellemzik a kormány gazdaságpolitikáját. Mit gondol erről?

Olyan eszközöket használt a kormány, amelyeket nyugodt időszakban nem, az általa kritizált intézkedéseket - árstopok - pedig már kivezette a kormány.

Mi lehet egyáltalán inflációs cél?

Stabilitásorientált inflációs politika a cél, döntésről döntésre haladunk, nincs kitűzött cél, hogy mikor merül fel az inflációs és a kamatszint.

Kezdőlap    Gazdaság    Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség

varga mihály

mnb

jegybank

monetáris tanács

kamatdöntés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség

Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség
Kamatdöntő ülést tartott kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a papírformának számító döntés után a jegybank elnöke mégis sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét és környezetét, és az MNB új várakozásaival is előállt. Ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolt, elmondta például, hogy csökkennie kellene az inflációs érzetnek is.
 

Itt az MNB kamatdöntése

Elemző: 2026 elején kerülhet „nehéz helyzetbe” a jegybank

VIDEÓ
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.23. kedd, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üzent Varga Mihály - Így reagál a forint

Üzent Varga Mihály - Így reagál a forint

Jó erőben kezdte a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 körül, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Az MNB kamatdöntése után mérséklet mozgást láttunk, a piac Varga Mihály elnök szavaira figyelt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?

Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?

Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump addressing UN for first time since 2020 as he sets out 'vision for the world'

Trump addressing UN for first time since 2020 as he sets out 'vision for the world'

The US president is also expected to take aim at "how globalist institutions have significantly decayed the world order".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 14:49
Jobb lehet a világgazdaság teljesítménye – jól látszik, melyik országok húzzák
2025. szeptember 23. 14:02
Itt az MNB kamatdöntése
×
×
×
×