Döntött az EP jogi bizottsága Magyar Péter és Dobrev Klára ügyében – jön a következő lépés

Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül hét támogatta a Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18 EP-képviselő a mentelmi jog fenntartása mellett foglalt állást – írta az Euractiv és a Politico is.

Az EP szakbizottsága három kérelem alapján tárgyalta és szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az egyik kérelem egy mobiltelefon eltulajdonításával kapcsolatos, a másik kettő pótmagánvádas eljárásban zajló becsületsértési per. A jogi bizottság mindhárom ügyet már kétszer a napirendjére tűzte, az egyik alkalommal Magyar Pétert is meghallgatta.

A Tisza Párt elnöke mentelmi joga felfüggesztésének ügye most a 720 tagú uniós parlament elé kerül.

A szavazásra várhatóan az EP októberi első plenáris ülésen kerül sor.

Mint az Index megjegyzi, a döntésnek így is van súlya: a szakbizottság javaslatait általában az EP jóváhagyja, annak ellenére, hogy egyébként az EP-képviselők dönthetnének úgy is, hogy azt nem fogadják el és másképpen szavaznak, mint ahogy azt a JURI-ban javasolták.