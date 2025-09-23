ARÉNA
2025. szeptember 23. kedd
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt megemlékezésén a budapesti Széna téren az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján 2024. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nyugdíjemelést és jóval magasabb minimálnyugdíjat ígért Magyar Péter

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Tisza Párt választási győzelme esetén egyebek mellett bevezetné a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, duplájára emelné az időskorúak járadékát azok számára, akiknek nincs 20 évnyi elismert munkaviszonyuk, és 20 ezer plusz férőhelyet hozna létre a nyugdíjasotthonokban. Ezt Magyar Péter pártelnök jelentette be. Kármán András, a párt gazdasági szakértője azt is elárulta, hogy ezt miből finanszíroznák.

Kedd reggel ismertette hat pontból álló nyugdíjascsomagját a Tisza Párt elnöke. Ígérete szerint bevezetné a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, és duplájára emelné az időskorúak járadékát. Magyar Péter megismételte, hogy akinek a nyugdíja nem éri el az 500 ezer forintot, éves utalványt kap majd SZÉP-kártyán. Mint fogalmazott, 2010 óta jelentősen romlott a nyugdíjasok helyzete: ma már minden negyedik szépkorú mélyszegénységben él, és 75 százalékról 50 százalékra esett az átlagnyugdíj az átlagkeresethez képest. Magyar Péter szerint a kormány felelőssége az, hogy még a háborúban álló Ukrajnánál is magasabb infláció ront tovább a nyugdíjasok megélhetésén.

„2 millió 200 ezer honfitársunk kap maximum 200 ezer forintos SZÉP-kártyát, amit élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre vagy éppen pihenésre lehet fordítani” – mondta. Csak a félmillió forint feletti nyugdíjban részesülőknek nem jár majd, havi 200 ezer alatt évi 200 ezer forint, havi 250 ezer felett 100 ezer lesz évente a kártyákra töltve.

„A 120 ezer forint alatti nyugdíjakat felemeljük 120 ezer forintra. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat sávosan emeljük, van, ahol 12 ezer forinttal, van, ahol 8 ezer forinttal”

– fogalmazott Magyar Péter.

Mint mondta, akiknek nincs meg a 20 év munkaviszonyuk, azok ma megalázó járadékokat kapnak, ezért a Tisza Párt duplájára emeli ezeknek az időskorúak az ellátását.

Ígérete szerint 20 ezer fővel bővítik a férőhelyeket az idősotthonokban. Magyar Péter szerint legalább 50 ezren várakoznak valamilyen ellátásra, ezért legkorábban az első ciklus végére próbálnák kialakítani az ígért helyeket, felüket piaci alapon épülő nyugdíjasházakban. Ez legalább 13 ezer munkahelyt teremt és állami/önkormányzati tulajdonú ingatlanok megújulásával jár.

„És végül a leendő Tisza-kormány 50 százalékkal megemeli az otthoni ápolási díjat, ezzel 58 ezer embernek és így 58 ezer családnak segít” – mondta Magyar Péter. Ez mintegy 40 ezer idős embert és 18 ezer más, például beteg gyermeket nevelő családot érintene. Ma 49–88 ezer forint jár a hozzátartozó ápolásáért, ez az emelés után 74–134 ezerre nőne.

Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője arról beszélt, hogy a kormányváltás esetén beérkező uniós források mellett még miből finanszíroznák ezt a több százmilliárdos többletkiadást. Mint mondta, a nyugdíjas SZÉP-kártya 350-400 milliárd forintos költséget, a minimálnyugdíj és a juttatások emelése 165-170 milliárdos költséget jelent majd évente. A propagandakiadások visszavágásával akár 500 milliárd forontos megtakarítást remélnek, és a túlárazott közbeszerzések megszüntetéséből is jelentős forrásra számítanak. A Tisza Párt gazdasági szakértője szerint évente akár 1000 milliárd forintot is meg tudnának spórolni azzal, ha egy megbízható gazdaságpolitika eredményeként csökkenthetők lennének a hitelek kamatterhei.

Mint Kármán András elmondta, az ígéretük szerinti első 10 ezer idősotthoni férőhely elsősorban piaci alapon működne, aminek a létesítéséhez az állam segítséget nyújt például földterület biztosításával. Az uniós források felszabadítása után akár 85 százalékig is felmehet az állami férőhelyek létrehozásához nyújtott EU-s támogatás aránya – vélekedik.

Magyar Péter szerint mindent megtartanak a Fidesz intézkedései közül, ami jó, és ami részben jó, azon pedig javítanak.

Itt példaként az egyszülős csokot és az elvált csokosok helyzetét említette.

nyugdíj

magyar péter

tisza párt

