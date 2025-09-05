Változás jön az egyik HÉV útvonalán a következő napokban

Karbantartás miatt a H6-os HÉV ezen a hétvégén rövidített útvonalon, csak Pesterzsébet-felső és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik, a budapesti Közvágóhíd és Pesterzsébet-felső között pótlóbusz jár – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Közvágóhíd és Pesterzsébet-felső között a H6-os pótlóbuszon kívül a 224-es autóbusz jelenthet alternatívát. A pótlóbuszra a Közvágóhídnál a Kvassay Jenő úton, a 179-es busz megállójában, Pesterzsébet-felsőnél pedig a Helsinki úton létesített megállóban szállhatnak fel az utasok.

A menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon.