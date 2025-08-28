A rendőrök is takarítottak Újbudán

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF Köztisztasági és Főkert Kertészeti Divíziók munkatársai korszerű takarító járművekkel és kézi erővel kitakarították az Etele teret, a kelenföldi villamosmegállókat, a környéken lévő buszvégállomásokat, továbbá a vasúti és a metróaluljárót - közölte a BKK.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság - a főváros forgalmas közterületeihez hasonlóan - fokozott rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen.

A BKK célja, hogy partnereivel - legyen szó fővárosi tulajdonú közszolgáltatókról, állami vagy civil szervezetekről - közösen tegye élhetőbbé Budapestet - áll a közleményben.