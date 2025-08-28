ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.68
usd:
339.52
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: BKK

A rendőrök is takarítottak Újbudán

Infostart / MTI

Ismét Kelenföldön tartott nagytakarítást és ellenőrzést partnereivel csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF Köztisztasági és Főkert Kertészeti Divíziók munkatársai korszerű takarító járművekkel és kézi erővel kitakarították az Etele teret, a kelenföldi villamosmegállókat, a környéken lévő buszvégállomásokat, továbbá a vasúti és a metróaluljárót - közölte a BKK.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság - a főváros forgalmas közterületeihez hasonlóan - fokozott rendőri jelenlétet biztosított a helyszínen.

A BKK célja, hogy partnereivel - legyen szó fővárosi tulajdonú közszolgáltatókról, állami vagy civil szervezetekről - közösen tegye élhetőbbé Budapestet - áll a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    A rendőrök is takarítottak Újbudán

rendőrség

bkk

újbuda

takarítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', authorities say

US Acting Attorney General Joseph Thompson says the attacker "appeared to hate all of us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 22:02
Steiner Attila: az energiatárolók építése erősíti hazánk energiaszuverenitását
2025. augusztus 28. 21:39
Kanyarban az újabb szankciós csomag – a nap hírei
×
×
×
×