Pixabay

Pénzt vagy életet? Megérkezett a válasz

Infostart

Az élet a munkáért, vagy a munka az életért? Ezt a kérdést is feltette az az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzése. Az eredményekből az látszik, hogy a munkavállalók számára egyre fontosabb a munka-magánélet egyensúlya.

2025-ben a munka–magánélet egyensúlya fontosabb lett a dolgozóknak, mint a fizetés – áll a Global Life-Work Balance Index friss jelentésében. A kutatás szerint a dolgozók 83 százaléka tartja elsődlegesnek a kiegyensúlyozott életet.

A tendencia a digitalizáció, a hibrid munkavégzés és a fiatalabb generációk elvárásai miatt globálisan is felértékelődik.

A munka-magánélet egyensúly globális mércéjét vizsgáló Global Life-Work Balance Index (magyarul: globális munka-magánélet egyensúlyát mérő index) komplex és sokoldalú szempontok alapján rangsorolja a legnagyobb gazdaságokat (a világ 60 legnagyobb GDP-jű országára vonatkozóan) — olyan tényezők mentén, amelyek egyaránt tükrözik a munkavállalók jólétét, a rugalmasságot és a fenntartható életminőséget - olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

A rangsor élén immár harmadik éve Új-Zéland áll, amely kiemelkedik a fizetett szabadságok, a szülési szabadság és a lakosság biztonsága terén. A lista másik végén az Egyesült Államok található, amely a 60 vizsgált ország közül az 59. helyre szorult a túl hosszú munkaidő és a korlátozott fizetett szabadság miatt.

Magyarország a 18. helyen végzett, ezzel bekerült a világ húsz legjobbja közé. Régiós szinten hazánk vezető szerepet tölt be: Lengyelország (17.) és Csehország (19.) mellett a közép-európai élmezőnyt képviseli, miközben megelőzi Svájcot (23.) és Romániát (26.) is. Magyarország erősségei közé tartozik a hosszú szülési és szülői szabadság, kiemelkedő juttatások, a törvényben biztosított fizetett szabadságok száma, valamint a közbiztonság.

A globális trendet a hazai adatok is alátámasztják: Az Oeconomus és a WHC közös kutatása szerint a munkavállalóknak nemcsak a versenyképes fizetés (61 százalék) számít, hanem a barátságos munkahelyi légkör és a lakóhelyhez közeli munkahely (34–34 százalék), valamint a munka–magánélet egyensúlya és a rugalmas munkaidő is (32–30 százalék).

A munka és magánélet kiegyensúlyozása nemcsak az egyéni jóllétet, hanem a termelékenységet és a versenyképességet is erősíti: csökken a stressz, nő a motiváció, és stabilabbá válik a munkaerő-kínálat, különösen a nők és fiatal családosok körében.

Varga Mihály: a héten felülvizsgáljuk az önerő- és az adósságfékszabályt

Összhangba kell hozni az Otthon Start program részleteit és az adósságfék-szabályokat, és ez a héten meg fog történni. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak – mondta Varga Mihály jegybankelnök kedden a kamatdöntő ülés után. Nem változott, marad 6,50 százalék az alapkamat – döntött a Monetáris Tanács.
 

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Demkó Attila: most az a kérdés, hogy Moszkva vagy Kijev mer nyíltabban nemet mondani Donald Trumpnak

Hiába találkozik a hétvégén az ukrán és az amerikai küldöttség, a békéhez Moszkva és Kijev tárgyalása kellene, de a két háborús ország vezetése most inkább manőverezik – mondta az InfoRádióban Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Program vezetője.
 

Új esélyt kap az élettől az ősrégi Leopard 1-es harckocsi: lerántották a leplet a Condor páncélosról

A német Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) légvédelmi és tűztámogató járművet fejlesztett a régi, hidegháborús Leopard 1-es harckocsik alvázára: az új harcjármű Condor névre fog hallgatni - közölte a Defence Blog.

Itt vannak a jegybank lépése utáni reakciók: így értékel az Erste, Amundi, Equilor

Az elemzőket nem lepte meg a monetáris politika szigorúságának folytatása, de abban nem egészen értenek egyet, hogy ez meddig marad még így.

Israeli double strike on Gaza hospital that killed journalists 'completely indefensible', UK PM says

At least 20 people, including five journalists, were reportedly killed in Monday's strikes, which Israel's Netanyahu called a "tragic mishap".

