Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszönti az Erdélyből érkezett Erzsébet-táboros gyermekeket az Országházban 2025. augusztus 22-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Erdélyi gyerekek jártak az Országházban

Infostart / MTI

Az Erzsébet-tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi, magyarok szerte a Kárpát-hazában – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Erdélyből érkezett Erzsébet-táboros gyermekeknek, akiket az Országházban köszöntött pénteken.

„A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az Országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett” – mondta a miniszter.

Kiemelte: idén összesen négyezer fiatal vett részt a nyári táborokban külhonból, szerte a Kárpát-medencéből.

„Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint ezer év múltán is magyarul, összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze” – hangsúlyozta.

Hankó Balázs beszámolt arról, hogy

idén 50 ezren nyaraltak az Erzsébet-táborban, ha pedig az őszi, tavaszi és téli táborokat is beleszámítják, akkor összesen 110 ezren.

„Rekordot döntött az idei Erzsébet-tábor” – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt években összesen másfél millió fiatal arcára csaltak mosolyt, ennyien voltak már Erzsébet-táborokban.

„Csodálatos érzés együtt lenni itt a Parlamentben” – mondta a tárcavezető, aki a jelen lévő gyerekeknek azt kívánta, hogy magyarságukra, kereszténységükre büszke fiatalok legyenek.

