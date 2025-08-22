Erdélyi gyerekek jártak az Országházban

„A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az Országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett” – mondta a miniszter.

Kiemelte: idén összesen négyezer fiatal vett részt a nyári táborokban külhonból, szerte a Kárpát-medencéből.

„Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint ezer év múltán is magyarul, összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze” – hangsúlyozta.

Hankó Balázs beszámolt arról, hogy

idén 50 ezren nyaraltak az Erzsébet-táborban, ha pedig az őszi, tavaszi és téli táborokat is beleszámítják, akkor összesen 110 ezren.

„Rekordot döntött az idei Erzsébet-tábor” – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt években összesen másfél millió fiatal arcára csaltak mosolyt, ennyien voltak már Erzsébet-táborokban.

„Csodálatos érzés együtt lenni itt a Parlamentben” – mondta a tárcavezető, aki a jelen lévő gyerekeknek azt kívánta, hogy magyarságukra, kereszténységükre büszke fiatalok legyenek.