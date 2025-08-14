Komoly a veszély, ki kellett adni a vörös kódot

Az iszonyú hőség miatt bajba kerülhetnek a fedél nélküliek, ezért a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Most tetőzik a hőség, szombaton akár 40 fok is lehet a HungaroMet előrejelzése alapján.

A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt a figyelemfelhívás a rendkívüli helyzetre, másrészt pedig speciális eljárásrendet vezetnek be a szociális szektorban. Ilyenkor a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos.

Fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.