ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.41
usd:
339.45
bux:
104722.71
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Komoly a veszély, ki kellett adni a vörös kódot

Infostart / MTI

Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kód figyelmeztetést.

Az iszonyú hőség miatt bajba kerülhetnek a fedél nélküliek, ezért a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Most tetőzik a hőség, szombaton akár 40 fok is lehet a HungaroMet előrejelzése alapján.

A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt a figyelemfelhívás a rendkívüli helyzetre, másrészt pedig speciális eljárásrendet vezetnek be a szociális szektorban. Ilyenkor a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos.

Fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni. A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívták fel a figyelmet.

Kezdőlap    Belföld    Komoly a veszély, ki kellett adni a vörös kódot

hőség

kánikula

vörös kód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Velkey György: a képernyőhasználat függőség, mint a drog – napi 5-ről 8 órára ugrik pár év alatt

Velkey György: a képernyőhasználat függőség, mint a drog – napi 5-ről 8 órára ugrik pár év alatt
A túlzott képernyőhasználat a gyerekeknél hasonló mentális állapotot okoz, mint az alkohol- vagy drogfüggőség – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója. Elmondta, mik a főbb tünetek és miként lehet kikeveredni a rossz helyzetből, amelyben sokszor az egész család páciensnek tekinthető.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem fogadták el a 4iG javaslatát, itt az újabb fordulat az Spacecom adósságrendezési ügyében

Nem fogadták el a 4iG javaslatát, itt az újabb fordulat az Spacecom adósságrendezési ügyében

Újabb fordulatot vett az izraeli műholdas cég, a SpaceCom adósságrendezési ügye, ugyanis a vállalat kötvényesei nem fogadták el azt a javaslatot, amelyet a 4iG és partnere tettek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a vörös kódot: életveszélyes hőség következik, súlyos világ vár ránk

Kiadták a vörös kódot: életveszélyes hőség következik, súlyos világ vár ránk

Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
AI designs antibiotics for gonorrhoea and MRSA superbugs

AI designs antibiotics for gonorrhoea and MRSA superbugs

Two new potential drugs have been designed by AI to kill drug-resistant bacteria, in a major Massachusetts Institute of Technology study.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 17:09
Busztüzek: itt van a BKV első vizsgálatainak eredménye
2025. augusztus 14. 16:56
Felcsaptak a lángok Rákosrendezőn
×
×
×
×