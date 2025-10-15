Gumit vásárol az autójára? Nagy baj lehet, ha erre nem figyel oda

A DOT-szám elárulja, mennyire biztonságos még az adott gumi. Akkor is figyelni kell rá, ha az abroncs keveset futott.

A legtöbb autós a gumivásárlásnál elsősorban az árra, a márkára és a mintázatra figyel, pedig van egy apró kód az abroncs oldalfalán, amely sokkal többet elmond a gumi állapotáról, mint gondolnánk, főleg ha használt gumit vásárolunk - olvasható a vezess.hu cikkében.

Ez a DOT-szám, amely minden közúti használatra szánt abroncson kötelezően szerepel.

Ez a néhány számjegy a gumi “születési bizonyítványa”, amely segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.

Ez a négy szám mutatja meg a gyártási időpontot: az első két szám a gyártás hetét, az utolsó kettő pedig az évet jelenti.

Miért számít a gyártási idő?

A gumik nem csak a futásteljesítmény miatt kopnak, hanem az idő előrehaladtával is öregednek. A gumikeverékek elveszítik rugalmasságukat – még akkor is, ha az abroncs soha nem futott egyetlen kilométert sem.

A legtöbb gyártó és szakértő szerint 6 év felett már érdemes fokozottan figyelni, tízéves kor után pedig az abroncsot akkor is ajánlott lecserélni, ha a mintázat még megfelelő. Az öregedett gumi hajlamosabb a repedezésre, a tapadása romlik, és nő a defekt vagy a megcsúszás kockázata.