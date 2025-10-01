Forradalmi, új technológia világíthat éjszaka az utakon

Ausztrália kísérleti jelleggel alkalmaz sötétben világító útburkolati jeleket, amelyek nappal elnyelik az UV-fényt, éjszaka pedig világítanak – így nincs szükség utcai lámpákra - írja az Ausztrália Neked Facebook oldal.

A napfény által működtetett, környezetbarát és költséghatékony megoldás javítja a sofőrök, kerékpárosok és gyalogosok biztonságát - így ideális a vidéki és rosszul megvilágított területekre. A TactiGlow néven ismert technológia jelenleg Victoria államban tesztelés alatt áll, és ha ez sikerrel zárul, átalakíthatja az éjszakai közlekedést az utakon. Az OmniGrip Direct által kifejlesztett, világító sávelválasztók biztonságosabb és fenntarthatóbb lehetőséget kínálnak a közúti közlekedéshez.