ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.09
usd:
332.4
bux:
98871.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Ausztrália Neked

Forradalmi, új technológia világíthat éjszaka az utakon

Infostart

Utcai lámpák helyett sötétben világító (UV) útburkolati jelekkel kísérleteznek Ausztráliában.

Ausztrália kísérleti jelleggel alkalmaz sötétben világító útburkolati jeleket, amelyek nappal elnyelik az UV-fényt, éjszaka pedig világítanak – így nincs szükség utcai lámpákra - írja az Ausztrália Neked Facebook oldal.

A napfény által működtetett, környezetbarát és költséghatékony megoldás javítja a sofőrök, kerékpárosok és gyalogosok biztonságát - így ideális a vidéki és rosszul megvilágított területekre. A TactiGlow néven ismert technológia jelenleg Victoria államban tesztelés alatt áll, és ha ez sikerrel zárul, átalakíthatja az éjszakai közlekedést az utakon. Az OmniGrip Direct által kifejlesztett, világító sávelválasztók biztonságosabb és fenntarthatóbb lehetőséget kínálnak a közúti közlekedéshez.

Kezdőlap    Autó    Forradalmi, új technológia világíthat éjszaka az utakon

ausztrália

útburkolati jel

uv-fény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

„Az oroszoknak fel kell ébredniük és el kell fogadniuk a valóságot. Sokan halnak meg, és szinte semmi sincs, amit elértek volna eddig” – mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.
 

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Bevált módszerrel próbálják védeni az oroszok finomítóikat a drónok ellen

Megsemmisült a krími orosz főhadiszállás?

Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Az OpenAI a mai nap folyamán bemutatta új AI-videók generálására és megosztására használható Sora nevű alkalmazását. Az új platform lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mesterséges intelligencia segítségével videókat készítsenek és osszanak meg, akár szerzői joggal védett tartalmakat is felhasználva ezekhez - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes búcsú 2025-ben így nyerhető: ezek a teljes búcsú feltételei

Teljes búcsú 2025-ben így nyerhető: ezek a teljes búcsú feltételei

Teljes búcsú 2025: tudd meg, mi a teljes búcsú jelentése és mik a teljes búcsú feltételei! Tudtad, hogy a katolikus egyházban teljes búcsú nyerhető, ha ezt megtesszük?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government on brink of shutdown after last-ditch Senate vote fails

US government on brink of shutdown after last-ditch Senate vote fails

Federal government funding is expected to cut off at midnight, bringing many services to a temporary halt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 09:23
Lízingszövetség: a tendencia negatív, csak a céges vásárlások húzzák a hazai autópiacot
2025. szeptember 30. 06:35
Harmonika hatás, szembe sávba menekülés és csattanás az M1-esen – videó
×
×
×
×