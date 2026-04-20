2026. április 20. hétfő Tivadar
Robert Fico szlovák miniszterelnök az Andrej Babis cseh kormányfõvel a tárgyalásaik után tartott sajtóértekezleten a studenkai Nova Horka kastélyban 2026. március 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lukas Kabon

Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
A szlovák politikai életben visszhangot váltottak ki az elmúlt napok nyilatkozatai az illegális migrációról, valamint Szlovákia és Magyarország jövőbeni kapcsolatáról. Robert Fico szlovák miniszterelnök a hétvégén videóüzenetben reagált a magyar választások győztesének kijelentéseire, hangsúlyozva: Magyar Péter állításai szerinte nem felelnek meg a valóságnak.

Robert Fico úgy fogalmazott, hogy a korábbi időszakban – 2022 és 2023 között – a magyar határellenőrzés nem volt megfelelő, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy politikusok bizonyítékok nélküli kijelentésekkel veszélyeztessék Szlovákia és Magyarország kapcsolatát. A szlovák kormányfő azt is jelezte: első személyes találkozójukon magyarázatot vár majd Magyar Pétertől.

Az illegális migráció kérdéséről Magyar Péter múlt héten azt állította: nem fordulhat elő, hogy Magyarország migránsokat szállítson a szlovák határhoz politikai célból. A témában megszólalt Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is, aki úgy reagált: az ilyen felvetés „akkora butaság, mint fonott kosárban vizet hordani”. Hozzátette, semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezt az állítást, és szerinte logikailag sem állja meg a helyét.

A szlovák diplomácia vezetője emellett

elfogadhatatlannak nevezte azt a megfogalmazást, miszerint Magyar Péter „az összes kárpát-medencei magyar miniszterelnöke” kíván lenni.

Juraj Blanár hangsúlyozta, Szlovákia szuverén állam, ahol a kormányfő az ország minden állampolgárát képviseli, beleértve a nemzetiségi kisebbségeket is. A miniszter szerint Szlovákia példás módon gondoskodik a magyar kisebbségről is, és ezt az alkotmányos rend egyértelműen rögzíti.

A viták egy másik érzékeny témát, a Benes-dekrétumokat is érintették. Blanár hangsúlyozta: ezek a jogszabályok a szlovák államiság alapját képezik, és az Európai Unióban is többször megerősítették jogi érvényességüket. Ugyanakkor hozzátette: magukról a dekrétumokról lehet szakmai vitát folytatni, de a létezésük megkérdőjelezése a szlovák állam szuverenitásának megkérdőjelezését jelenti.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban korábban azt mondta:

elfogadhatatlannak tartja, hogy Szlovákiában büntetőjogi következményekkel fenyegetik azokat, akik megkérdőjelezik a dekrétumokat, és úgy véli, sok szlovák állampolgár is hasonlóan gondolkodik.

A szlovák külügyminiszter mindezek ellenére nem számít a két ország kapcsolatainak romlására. Mint fogalmazott: a jelenlegi kijelentéseket részben a választási kampány részeként értelmezik, és a döntő az lesz, milyen irányt jelöl ki az új magyar kormány programja. Pozsonyban ezért kivárnak, és a hivatalos álláspont kialakítását az új kabinet megalakulásához kötik. A szlovák kormány ugyanakkor továbbra is a kiegyensúlyozott, együttműködésen alapuló kapcsolatok fenntartására törekszik Magyarországgal.

Magyar Péter bejelentette hét Tisza-miniszter nevét és több új minisztérium létesítését

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumok felállításáról, a politikai kultúra megváltoztatásáról, illetve értékelték a Tisza Párt kampányát és mozgósítását is. Határidőt szabott a pártelnök az „Orbán-báb” közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

Mennyire van valós esélye az ukrán EU-tagságnak?

Az oligarchák felszámolásával nem áll jól Ukrajna, valamint a korábbi időszak korrupciós ügyei sem vetnek túl jó fényt az ország uniós csatlakozási esélyeire – hangzott el azon a minapi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián, amelyen a négy éve önvédelmi háborút folytató keleti szomszédunk uniós csatlakozási kilátásait vitatták meg szakértők. Szerintük nem várható, hogy 2027-re a csatlakozási tárgyalási fejezeteket le tudná zárni Ukrajna. Ha addigra véget is érne a háború, a balkáni országok tapasztalatai alapján még legalább tíz évbe telne, mire rendeződne az ország helyzete.

Sokan elkövetik ezt a hibát a tavaszi kertekben: ezen múlik a mókusbébik élete + Videó

Szokatlanul sok bajba jutott mókusbébi érkezett egy veszprémi vadmentő központhoz az elmúlt hetekben. A szakemberek szerint azonban nemcsak a mentés fontos...

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 14:08
Egyre veszélyesebb „pókerjátszma” folyik a Hormuzi-szoros térségében
2026. április 20. 12:33
Megint a brit miniszterelnök fejét követelik az Epstein-botrány miatt
