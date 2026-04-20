Éles szlovák bírálatok Magyar Péter kijelentései miatt

Robert Fico úgy fogalmazott, hogy a korábbi időszakban – 2022 és 2023 között – a magyar határellenőrzés nem volt megfelelő, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy politikusok bizonyítékok nélküli kijelentésekkel veszélyeztessék Szlovákia és Magyarország kapcsolatát. A szlovák kormányfő azt is jelezte: első személyes találkozójukon magyarázatot vár majd Magyar Pétertől.

Az illegális migráció kérdéséről Magyar Péter múlt héten azt állította: nem fordulhat elő, hogy Magyarország migránsokat szállítson a szlovák határhoz politikai célból. A témában megszólalt Juraj Blanár szlovák külügyminiszter is, aki úgy reagált: az ilyen felvetés „akkora butaság, mint fonott kosárban vizet hordani”. Hozzátette, semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezt az állítást, és szerinte logikailag sem állja meg a helyét.

A szlovák diplomácia vezetője emellett

elfogadhatatlannak nevezte azt a megfogalmazást, miszerint Magyar Péter „az összes kárpát-medencei magyar miniszterelnöke” kíván lenni.

Juraj Blanár hangsúlyozta, Szlovákia szuverén állam, ahol a kormányfő az ország minden állampolgárát képviseli, beleértve a nemzetiségi kisebbségeket is. A miniszter szerint Szlovákia példás módon gondoskodik a magyar kisebbségről is, és ezt az alkotmányos rend egyértelműen rögzíti.

A viták egy másik érzékeny témát, a Benes-dekrétumokat is érintették. Blanár hangsúlyozta: ezek a jogszabályok a szlovák államiság alapját képezik, és az Európai Unióban is többször megerősítették jogi érvényességüket. Ugyanakkor hozzátette: magukról a dekrétumokról lehet szakmai vitát folytatni, de a létezésük megkérdőjelezése a szlovák állam szuverenitásának megkérdőjelezését jelenti.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban korábban azt mondta:

elfogadhatatlannak tartja, hogy Szlovákiában büntetőjogi következményekkel fenyegetik azokat, akik megkérdőjelezik a dekrétumokat, és úgy véli, sok szlovák állampolgár is hasonlóan gondolkodik.

A szlovák külügyminiszter mindezek ellenére nem számít a két ország kapcsolatainak romlására. Mint fogalmazott: a jelenlegi kijelentéseket részben a választási kampány részeként értelmezik, és a döntő az lesz, milyen irányt jelöl ki az új magyar kormány programja. Pozsonyban ezért kivárnak, és a hivatalos álláspont kialakítását az új kabinet megalakulásához kötik. A szlovák kormány ugyanakkor továbbra is a kiegyensúlyozott, együttműködésen alapuló kapcsolatok fenntartására törekszik Magyarországgal.