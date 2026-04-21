Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – írta Magyar Péter jövendő miniszterelnök a Facebook-oldalán. MInt írta, „Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni,

ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

Megerősítettem a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése. Hangsúlyoztam Robert Fico számára, hogy a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme.

Abban állapodtunk meg, hogy személyesen folytatjuk a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben” – fejezte be írását Magyar Péter.