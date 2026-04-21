ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.89
usd:
307.73
bux:
136406.5
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megállapodtak, hogy személyesen folytatják a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben – közölte Magyar Péter, a Tisza jövendő miniszterelnöke.

„Most tettem le a telefont Robert Fico szlovák miniszterelnökkel” – írta Magyar Péter jövendő miniszterelnök a Facebook-oldalán. MInt írta, „Világosan elmondtam neki, hogy akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni,

ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt Szlovákia hatályon kívül helyezi, illetve ha rögzítik, hogy a jövőben nem kerül sor a felvidéki magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

Megerősítettem a szlovák miniszterelnöknek, hogy a Tisza-kormány a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de mindezt meg kell, hogy előzze a fenti kérdések tisztázása és rendezése. Hangsúlyoztam Robert Fico számára, hogy a mindenkori magyar kormány számára a legfontosabb prioritás a szlovák-magyar viszonylatban a magyar honfitársaink jogainak védelme.
Abban állapodtunk meg, hogy személyesen folytatjuk a tárgyalásokat a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben” – fejezte be írását Magyar Péter.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel

szlovákia

robert fico

magyar péter

tisza párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Ukrajna az európai védelmi vállalatokkal együttműködve egy éven belül saját rakétavédelmi rendszert szeretne kifejleszteni. Az orosz propagandagépezet hétfőn rég nem látott szinteket ért el: Európa elleni rakétacsapásokról, a kontinenst megszálló "náci hordákról" kezdtek el beszélni a magas rangú vezetők. A Zaporizzsja ellen indított orosz offenzíva csigalassúsággal vánszorog előre. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott, rengeteg iPhone mehet hamarosan a kukába: drasztikus lépést tervez az Apple 2026-ban

A legújabb kiszivárgott információk szerint az Apple idén megszünteti az iPhone 11-es széria és a 2020-as iPhone SE szoftveres támogatását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 11:43
Orbán Balázs: az ország így lemond a nagy civilizációs kérdésekbe való beleszólás lehetőségéről
2026. április 21. 11:30
Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról
×
×