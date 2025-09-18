Donald Trump számára a királyi bankett volt a fő program, Keir Starmerrel szinte csak „kutyafuttában” tárgyalt

Kier Starmer brit miniszterelnök a kormányfői rezidencián, Checkersben üdvözölte Donald Trumpot csütörtökön. Bármilyen patinás is a 16. századi épület és festői az azt körülölelő angol vidék, az elnök számára a nagy élmény a királyi bankett volt Windsorban.

Mivel III. Károly király az Egyesült Királyság államfője, ezért ő az, aki fontosabb a protokollban, mint a miniszterelnök. A londoni kormány kapva kapott az uralkodó által felkínált „puha diplomácia” eszközén, hogy jó pontokat szerezzen a Fehér Ház vezetőjénél, amikor sor kerül a konkrét tárgyalásokra.

Az esti királyi banketten, a windsori kastély színpompás Szent György-termében 160 illusztris vendég jelent meg, akiket 100 fős személyzet szolgált ki.

Az 50 méteres, úgynevezett Waterloo-asztalon közel 1500 ezüst evőeszköz és több mint 130 gyertya ragyogott. Az ökológiát és a fenntartható mezőgazdálkodást szenvedélyesen támogató Károly király finoman üzent azzal, hogy menün nem az elegánsnak számító marhahús, hanem norfolki bio-csirke volt, más finomságok mellett.

Pohárköszöntőjében a fehér csokornyakkendőt viselő király méltatta a britek és amerikaiak „kitartó kötelékét” és ironikusan megjegyezte, hova fejlődött a viszony azóta, hogy egyik királyi őse nem túl kedvesen említette a függetlenségért harcoló amerikai forradalmárokat.

Beszédében kitért arra, hogy a két nemzet két világháborúban együtt harcolt az önkényuralom erői ellen és megjegyezte: Európát most ismét önkényuralom fenyegeti, miközben „együtt állunk ki Ukrajnát támogatva, hogy elrettentsük az agressziót”.

Donald Trump ezután arról szólt, hogy „ez volt élete egyik legnagyobb megtiszteltetése” és hogy a „különleges” szó kevés ahhoz, hogy leírják a két ország, „megtörhetetlen kapcsolatát”.

„Olyan vagyunk, mint két hang ugyanabban az akkordban, mint két versszak ugyanabban a költeményben” – mondta.

Amit sem Donald Trump, sem vendéglátói nem akartak hallani, az az Epstein-botrány volt, de a tiltakozók nem hagyták ki a lehetőséget. A windsori kastély oldalára például kivetítették az elnök és a pedofília miatt elítélt pénzember közös fotóját. Londonban tüntetést szervezett az úgynevezett „Állítsuk Meg Trumpot Koalíció”.

A radikális baloldali szervezet szerint Donald Trump „megnyitja az ajtót a globális fasizmus előtt”

és ezt alátámasztandó egy olyan sokkoló megrendezett videót is kiadott, amelyben maszkos egyenruhások ráncigálják ki az embereket az otthonukból „az igazi britek védelmében”, miközben lángokban áll Liverpool és Birmingham.

Nem tűnik úgy, hogy Donald Trumphoz eljutottak volna ezek a képsorok, vagy ha igen, akkor nem zavarták. Az elnök és felesége, Melania reggel, távozásuk előtt egy közös fotón pózolt a királyi párral. „Nagyszerű úriember és nagyszerű király!” – mondta házigazdájáról az elnök, mielőtt beült volna az Amerikából átszállított páncélozott limuzinba, a „Fenevadba”.

Kommentátorok azt találgatták, lesz-e valamilyen közös fellépés a nagy diplomáciai kérdésekben, Ukrajna és Gáza ügyében.

Utóbbi kapcsán az a várakozás, hogy Keir Starmer – Washingtonnal szembemenve – napokon belül elismeri az önálló palesztin államot.

Azt, hogy kinél a hatalom, nyilvánvalóvá tette azzal, hogy a hazájából áthozott elnöki helikopterrel érkezett a windsori királyi kastélyból a miniszterelnökhöz, majd egy 15 autóból álló konvojjal tette meg a 100 méteres távot a Marine One helikoptertől a rezidencia bejáratáig.