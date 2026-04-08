2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
A Hold sötét oldala a NASA felvételén, a háttérben a Földdel.
Nyitókép: NASA

Új fotókkal jelentkezett a NASA a Hold sötét oldaláról

Az Artemis II célja, hogy a következő Holdra szállás előtt megkerülje kísértő égitestünket. Az utazás még tart, viszont a csapat remek képeket készített a Hold sosem látható oldaláról, amiket a NASA galériába rendezve közzé is tett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, magyar idő szerint április 2-án éjszaka 0:31 körül négy űrhajóssal a fedélzetén elindult az Artemis II misszió a NASA floridai indítóállásáról, Cape Canaveralról. Az Orion űrhajó a tervek szerint hat nap alatt ér el a Holdig, ám még nem száll le, csak megkerüli, majd visszatér a Földre.

Az űrhajó azóta sikeresen megkerülte a Holdat, hogy aztán a gravitációs vonzását kihasználva ismét a Föld felé vegye az irányt. Az űrhajósok persze nemcsak az Orion rendszereit tesztelik az út során, de felvételeket is készítettek – írja a hvg.hu.

A képekből a NASA jó néhányat megosztott hivatalos oldalán, galériába rendezve, ezt ide kattintva tekintheti meg.

A képek között szerepel az úgynevezett Föld-nyugta is, ami lényegében azt mutatja meg, hogy a Holdról nézve hogyan bukik le a Föld a horizont alá. A küldetés X-oldala arról írt, hogy a kép nagyban emlékeztet arra az ikonikus Föld-kelte képre, amelyet Bill Anders űrhajós készített 58 évvel korábban, amikor az Apollo 8 legénységével megközelítették a Holdat.

A legénység egy napfogyatkozásnak is tanúja lehetett, amikor a Hold lényegében teljesen eltakarta az Orion elől a Napot. Ez körülbelül 57 percig tartott, miközben az Orion több mint 6400 kilométert utazott. A tervek szerint az űrhajó április 10-én landol majd a Csendes-óceánon.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

2026. április 11. 05:47
Nagy változás a ChatGPT-nél
2026. április 10. 11:25
Római kori temetőt találtak Maroskeresztúron – képek
