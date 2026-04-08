Új fotókkal jelentkezett a NASA a Hold sötét oldaláról

Mint arról az Infostart is beszámolt, magyar idő szerint április 2-án éjszaka 0:31 körül négy űrhajóssal a fedélzetén elindult az Artemis II misszió a NASA floridai indítóállásáról, Cape Canaveralról. Az Orion űrhajó a tervek szerint hat nap alatt ér el a Holdig, ám még nem száll le, csak megkerüli, majd visszatér a Földre.

Az űrhajó azóta sikeresen megkerülte a Holdat, hogy aztán a gravitációs vonzását kihasználva ismét a Föld felé vegye az irányt. Az űrhajósok persze nemcsak az Orion rendszereit tesztelik az út során, de felvételeket is készítettek – írja a hvg.hu.

A képekből a NASA jó néhányat megosztott hivatalos oldalán, galériába rendezve, ezt ide kattintva tekintheti meg.

A képek között szerepel az úgynevezett Föld-nyugta is, ami lényegében azt mutatja meg, hogy a Holdról nézve hogyan bukik le a Föld a horizont alá. A küldetés X-oldala arról írt, hogy a kép nagyban emlékeztet arra az ikonikus Föld-kelte képre, amelyet Bill Anders űrhajós készített 58 évvel korábban, amikor az Apollo 8 legénységével megközelítették a Holdat.

Earthset.



The Artemis II crew captured this view of an Earthset on April 6, 2026, as they flew around the Moon. The image is reminiscent of the iconic Earthrise image taken by astronaut Bill Anders 58 years earlier as the Apollo 8 crew flew around the Moon. pic.twitter.com/ag72r97wzb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

A legénység egy napfogyatkozásnak is tanúja lehetett, amikor a Hold lényegében teljesen eltakarta az Orion elől a Napot. Ez körülbelül 57 percig tartott, miközben az Orion több mint 6400 kilométert utazott. A tervek szerint az űrhajó április 10-én landol majd a Csendes-óceánon.