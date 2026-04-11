2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
DOWNEY, CALIFORNIA - APRIL 10: People watch a live broadcast as crew members are recovered from the Orion spacecraft after splashdown during an Artemis II splashdown watch party at the Columbia Memorial Space Center on April 10, 2026 in Downey, California. NASAs Orion spacecraft carrying Artemis II crew members returned from the moon with a dramatic splashdown into the Pacific Ocean today. (Photo by Mario Tama/Getty Images)
Nyitókép: Mario Tama

Hazatértek a Földre a Holdat megkerülő űrhajósok – fotók

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Sikerrel visszaérkezett a Földre a NASA Holdat megkerülő űrkabinja, az Orion, amely ejtőernyők segítségével kaliforniai idő szerint péntek este 6 óra után San Diego közelében ereszkedett a Csendes-óceánra. 2028-ban szállhat le ismét ember a Holdon.

Sikerrel visszaérkezett a Földre az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Holdat megkerülő űrkabinja, az Orion, négy tagú legénységgel a fedélzetén pénteken.

Az Artemis II űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a Hold közelébe.

Az Orion űrkabin ejtőernyők segítségével kaliforniai idő szerint péntek este 6 óra után San Diego közelében ereszkedett a Csendes-óceánra.

Az eszköz a tenger felszínének elérése előtt mintegy 15 perccel érte el a Föld légkörét, a NASA tájékoztatása szerint a hangsebesség 35-szörösét elérő sebességgel.

Az Artemis II küldetés tagjai – Reid Wiseman parancsnoksága alatt

rekordot állítottak fel, amikor kedden minden korábbinál mélyebben hatoltak a világűrbe, és olyan távolságban kerültek a Földtől, mint korábban egyetlen ember sem.

A legénység tagjai: Christina Koch, Victor Glover és a kanadai Jeremy Hansen.

A küldetés során felvételeket készítettek a Hold Föld felől nem látható „sötét oldaláról”, előkészítették az Artemis-program következő repülését, amely a Holdra szálló jármű teszteléséről is szól majd. A legénység tagjai több egyéb tesztet is elvégeznek, ami az űrben való hosszú távú tartózkodás élettani hatásaival függ össze.

A négy asztronauta szerdán a világűrből tartott sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit, amelynek során lenyűgöző tapasztalatról beszéltek, különösen azokat a pillanatokat tekintve, amikor a Hold teljesen kitakarta a Földet, és tervezett módon a rádiókapcsolat is megszakadt az irányítóközponttal.

AT SEA - APRIL 10: (EDITORâS NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Imagesâ editorial policy.) In this handout photo provided by NASA, NASA astronaut Victor Glover, Artemis II pilot, left, and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist, talk with NASA Administrator Jared Isaacman at their Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates NASA Astronauts Victor Glover, and Christina Koch were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, Friday, April 10, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of California. NASA's Artemis II mission took the quartet on a nearly 10-day journey around the Moon and back to Earth. Following a splashdown at 5:07 p.m. PDT (8:07 p.m. EDT), NASA, U.S. Navy, and U.S. Air Force teams are working to bring the Orion spacecraft aboard the recovery ship. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty I
Victor Glover és Jeremy Hansen az USS John P. Murtha fedélzetén, miután az űrkabin leszállt a vízre a Csendes-óceánon. Fotó: Getty Images

Az asztronauták a Hold Föld felől nem látható felületén két krátert elkereszteltek, egyiket Integritynek, a másikat Carrollnak. Utóbbival a parancsnok 2020-ben elhunyt feleségére emlékeztek.

Az Artemis II mintegy 7400 kilométerrel (4600 mérföld) repült túl a Holdon, mielőtt azt megkerülve ismét a Föld felé vette az irányt.

Az Orion űrkabin a Földtől mintegy 400 ezer kilométerre (250 ezer mérföld) távolodott el, amivel megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért rekordot.

Az Artemis program keretében az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA 2028-ban tervezi, hogy ismét embert juttat a Holdra, ahol állandó emberi tartózkodásra alkalmas bázist akarnak létrehozni.

AT SEA - APRIL 10: (EDITORâS NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Imagesâ editorial policy.) In this handout photo provided by NASA, NASA astronaut Victor Glover, Artemis II pilot, left, and NASA astronaut Christina Koch, Artemis II mission specialist are seen sitting on a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist, and NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander, were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, Friday, April 10, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of California. NASA's Artemis II mission took the quartet on a nearly 10-day journey around the Moon and back to Earth. Following a splashdown at 5:07 p.m. PDT (8:07 p.m. EDT), NASA, U.S. Navy, and U.S. Air Force teams are working to bring the Orion spacecraft aboard the recovery ship. (Pho
Victor Glover és Christina Koch egy MH-60 Seahawk helikopternél egy hajó fedélzetén a Csendes-óceánon, miután landolt az Orion űrkabin. Fotó: Getty Images

