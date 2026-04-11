Hazatértek a Földre a Holdat megkerülő űrhajósok – fotók

Sikerrel visszaérkezett a Földre az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Holdat megkerülő űrkabinja, az Orion, négy tagú legénységgel a fedélzetén pénteken.

Az Artemis II űrrepülésével csaknem 54 év után jutott ember ismét a Hold közelébe.

Az Orion űrkabin ejtőernyők segítségével kaliforniai idő szerint péntek este 6 óra után San Diego közelében ereszkedett a Csendes-óceánra.

Az eszköz a tenger felszínének elérése előtt mintegy 15 perccel érte el a Föld légkörét, a NASA tájékoztatása szerint a hangsebesség 35-szörösét elérő sebességgel.

Az Artemis II küldetés tagjai – Reid Wiseman parancsnoksága alatt

rekordot állítottak fel, amikor kedden minden korábbinál mélyebben hatoltak a világűrbe, és olyan távolságban kerültek a Földtől, mint korábban egyetlen ember sem.

A legénység tagjai: Christina Koch, Victor Glover és a kanadai Jeremy Hansen.

A küldetés során felvételeket készítettek a Hold Föld felől nem látható „sötét oldaláról”, előkészítették az Artemis-program következő repülését, amely a Holdra szálló jármű teszteléséről is szól majd. A legénység tagjai több egyéb tesztet is elvégeznek, ami az űrben való hosszú távú tartózkodás élettani hatásaival függ össze.

A négy asztronauta szerdán a világűrből tartott sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit, amelynek során lenyűgöző tapasztalatról beszéltek, különösen azokat a pillanatokat tekintve, amikor a Hold teljesen kitakarta a Földet, és tervezett módon a rádiókapcsolat is megszakadt az irányítóközponttal.

Victor Glover és Jeremy Hansen az USS John P. Murtha fedélzetén, miután az űrkabin leszállt a vízre a Csendes-óceánon. Fotó: Getty Images

Az asztronauták a Hold Föld felől nem látható felületén két krátert elkereszteltek, egyiket Integritynek, a másikat Carrollnak. Utóbbival a parancsnok 2020-ben elhunyt feleségére emlékeztek.

Az Artemis II mintegy 7400 kilométerrel (4600 mérföld) repült túl a Holdon, mielőtt azt megkerülve ismét a Föld felé vette az irányt.

Az Orion űrkabin a Földtől mintegy 400 ezer kilométerre (250 ezer mérföld) távolodott el, amivel megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért rekordot.

Az Artemis program keretében az Egyesült Államok űrkutatási hivatala, a NASA 2028-ban tervezi, hogy ismét embert juttat a Holdra, ahol állandó emberi tartózkodásra alkalmas bázist akarnak létrehozni.