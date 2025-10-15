ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lombikbébik „a nyúlon túl”? – Tudományos fejlemény

Infostart / MTI

Az asszisztált reprodukciós eljárások - lombikbébi-kezelések - során előállított embriók minőségének nem invazív értékelését segítheti a jövőben az az új módszer, amelynek kifejlesztésén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézetének (MATE GBI) kutatói dolgoznak.

Az Állatbiotechnológia Tanszék munkatársai nyúlembriókat felhasználva dolgoztak ki egy olyan modellrendszert, amely lehetővé teszi az embriók egyedi tenyésztését és azok tenyésztő médiumából mikroRNS-ek vizsgálatát. Ezek az apró szabályozó molekulák kulcsfontosságú információt hordoznak az embrió fejlődési potenciáljáról - olvasható a MATE MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

A MATE GBI Állatbiotechnológia Tanszékének és a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályának kutatói hét olyan mikroRNS-t azonosítottak, amelyek megbízható biomarkerként szolgálhatnak az embriók minőségének értékeléséhez. A kutatócsoport eredményeiről a Genes című szakfolyóiratban számolt be.

A kutatók által alkalmazott eljárás lehetővé tette, hogy abból a kis mennyiségű folyadékból, amelyben az embriók fejlődtek, a fejlődési potenciáljukra jellemző információt kapjanak anélkül, hogy az embriót invazív beavatkozásnak kellene kitenni.

A nyúl modellrendszer, közvetlen kapcsolatot teremthet a jövőben az alapkutatás és a klinikai gyakorlat között: lehetőség nyílik arra, hogy kontrollált körülmények között, az emberi embriófejlődéshez hasonló rendszerben vizsgálják és validálják azokat a biomarkereket, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a meddőségi kezelések és a korai diagnosztika területén - írták a közleményben.

"Az említett mikroRNS-eket egyenként korábban már tanulmányozták humán embriók fejlődési potenciáljának, beágyazódási esélyének vizsgálatára, azonban együttes mintázatuk elemzése újdonságnak számít. A kutatók által kidolgozott modellrendszer a jövőben fontos információt nyújthat a humán embriók nem invazív módon történő elemzéséhez is" - tették hozzá.

A kutatócsoport régóta dolgozik együtt humán reprodukciós laboratóriumok kutatóival. A közleményben Gócza Elen, a MATE GBI Állatbiotechnológia Tanszékének vezetője, a publikáció levelező szerzője, kiemelte: céljuk mindig is az volt, hogy az általuk állatmodelleken elért eredményeket a klinikai gyakorlatban is hasznosítani lehessen. "A most közölt mikroRNS-panel validálása egy fontos kezdő lépés ahhoz, hogy a humán reprodukció biológia területén dolgozó szakemberekkel együttműködve a legjobb fejlődési potenciállal rendelkező embriók kerülhessenek kiválasztásra. Ez hatékonyabbá és biztonságosabbá teheti a lombikprogramot a páciensek számára" - mutatott rá.

