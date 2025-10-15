Lombikbébik „a nyúlon túl”? – Tudományos fejlemény

Az Állatbiotechnológia Tanszék munkatársai nyúlembriókat felhasználva dolgoztak ki egy olyan modellrendszert, amely lehetővé teszi az embriók egyedi tenyésztését és azok tenyésztő médiumából mikroRNS-ek vizsgálatát. Ezek az apró szabályozó molekulák kulcsfontosságú információt hordoznak az embrió fejlődési potenciáljáról - olvasható a MATE MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

A MATE GBI Állatbiotechnológia Tanszékének és a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályának kutatói hét olyan mikroRNS-t azonosítottak, amelyek megbízható biomarkerként szolgálhatnak az embriók minőségének értékeléséhez. A kutatócsoport eredményeiről a Genes című szakfolyóiratban számolt be.

A kutatók által alkalmazott eljárás lehetővé tette, hogy abból a kis mennyiségű folyadékból, amelyben az embriók fejlődtek, a fejlődési potenciáljukra jellemző információt kapjanak anélkül, hogy az embriót invazív beavatkozásnak kellene kitenni.

A nyúl modellrendszer, közvetlen kapcsolatot teremthet a jövőben az alapkutatás és a klinikai gyakorlat között: lehetőség nyílik arra, hogy kontrollált körülmények között, az emberi embriófejlődéshez hasonló rendszerben vizsgálják és validálják azokat a biomarkereket, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a meddőségi kezelések és a korai diagnosztika területén - írták a közleményben.

"Az említett mikroRNS-eket egyenként korábban már tanulmányozták humán embriók fejlődési potenciáljának, beágyazódási esélyének vizsgálatára, azonban együttes mintázatuk elemzése újdonságnak számít. A kutatók által kidolgozott modellrendszer a jövőben fontos információt nyújthat a humán embriók nem invazív módon történő elemzéséhez is" - tették hozzá.

A kutatócsoport régóta dolgozik együtt humán reprodukciós laboratóriumok kutatóival. A közleményben Gócza Elen, a MATE GBI Állatbiotechnológia Tanszékének vezetője, a publikáció levelező szerzője, kiemelte: céljuk mindig is az volt, hogy az általuk állatmodelleken elért eredményeket a klinikai gyakorlatban is hasznosítani lehessen. "A most közölt mikroRNS-panel validálása egy fontos kezdő lépés ahhoz, hogy a humán reprodukció biológia területén dolgozó szakemberekkel együttműködve a legjobb fejlődési potenciállal rendelkező embriók kerülhessenek kiválasztásra. Ez hatékonyabbá és biztonságosabbá teheti a lombikprogramot a páciensek számára" - mutatott rá.