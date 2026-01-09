Főzni és a hűtőben kiigazodni is könnyebb lett – itt a szintlépés

A 2026-os Las Vegas-i CES techexpón úgy nőttek ki a földből az okoshűtők, okossütők és okosmikrók, mint a gomba, és bár biztos sokat segítenek a procedúrán, a főzés legrosszabb és leginkább időigényes részét, az előkészítést még nem oldják meg helyettünk – írja beszámolójában a Telex.

Az olyan nagy márkák, mint a Bosch, az LG és a Samsung is előrukkoltak a maguk okoskonyhás eszközeikkel. Előbbi esetében a Cook AI a sütőt köti össze egy mesterséges intelligenciát használó applikációval. Az appban be lehet szkennelni az alapanyagokat, ami alapján receptet ajánl, és az ehhez szükséges utasításokat aztán el is küldi a sütőnek, ami beállítja magának a sütési módot és a hőmérsékletet is.

Az applikáció segítségével előre megadott és saját receptekkel is lehet dolgozni, a rendszer pedig megtanulja a felhasználó preferenciáit, idővel ezek alapján ajánlva megoldásokat.

A Bosch tervezi azt is, hogy hamarosan összeköti az appot a főzőlappal (ami jelenleg egyedül a szagelszívóval dolgozik együtt automatikusan), és érkezik egy olyan maghőmérő szonda is, ami Bluetooth-kapcsolat segítségével csatlakozik a telefonhoz, és megmondja, hogy az adott hús hogy áll épp a sütésben, és mit tegyen a felhasználó a különböző preferenciák alapján.

A Samsung egy új okoshűtőt mutatott be a tech-kiállításon hangvezérelt ajtókkal, amik reagálnak az ember utasításaira. Ebbe is került továbbfejlesztett mesterséges intelligencia, a hűtő így most már ügyesebben ismeri fel a benne található termékeket, és képes asszisztálni a főzésben, receptvideókat ajánlani, majd ezeket szöveggé alakítani. Ha valamelyik megtetszik, a SmartThings Food alkalmazáson keresztül az ember átküldheti a sütőnek, az indukciós főzőlapnak vagy más konyhai készüléknek, amikre a Samsung hétéves szoftverfrissítési garanciát vállal.

Az LG egy Signature Gourmet AI nevű új sütősorozattal rukkolt elő. Az eszközök mindegyike különleges kamerával van ellátva, ami felismeri a sütőbe helyezett ételt, és figyeli azt mindaddig, amíg a készülék be van kapcsolva és meleg.

Így, ha elkészült az étel, a sütő értesítést küld a felhasználó telefonjára.

A lap megjegyzi, lehet azon vitatkozni, hogy mennyire hasznosak ezek a megoldások, illetve mennyi időt és energiát takarítanak meg a felhasználóknak, az viszont mindenképpen előnyös bennük, hogy amíg korábban az ember adott funkciókkal ellátott hűtőt vagy sütőt vásárolt, ami később nem fejlődött, az okoseszközökre folyamatosan érkeznek a frissítések, így újabb és újabb funkciókkal gazdagodnak.

Az gyártónként változik, hogy meddig vállalják a frissítést, de jellemzően évekről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a most megvásárolt okossütő például ilyen funkciók tekintetében vetekedni fog a néhány év múlva érkező modellekkel, legalábbis amíg egy-egy új funkcióhoz nincs szükség új hardveres elemre is.