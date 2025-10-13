ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Science Photo Library

Magyarok még nem láthatták a közelgő csodás égi jelenséget itt, a Kárpát-medencében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A „zöld üstökös” 1350 évente jár Napközelben, de most meglepő dolog történik vele: rövidül a ciklusa.

Már a Naprendszer belső régióiban jár a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös, ami 2025 őszének talán egyik legnagyobb égi látványossága lesz – írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye.

Ez az üstökös 1350 évente ér földközelbe, vagyis innen, a Kárpát-medencéből még a honfoglalás előtt lehetett látni – vagyis ha nem hiszünk a László Gyula-féle „kettős honfoglalás” elméletében, akkor a magyar őseink innen még nem láthatták...

Most viszont érdekes dolog történi az üstökössel, ugyanis a számítások szerint a mostani napközelsége csökkenteni fogja a keringési periódust 1155 évre csökkenti, vagyis szinte „hamarosan”, 3180 körül az utódaink újra megnézhetik...

Az üstökös a di- illetve triatomos szénvegyületek kibocsátásának köszönhetően feltűnően szép, zöld színben pompázik.

Az üstökös idén nyáron „váratlanul felfényesedett”, így a legutóbbi megfigyelések alapján 3,5–5 magnitúdó közötti fényességet várnak az üstökös földközelségének idejére, ami kiváló egy binokuláros észleléshez, sőt fényszennyezés és holdfény nélküli, sötét égbolton szabad szemes megfigyeléshez is.

A jelenlegi legfrissebb előrejelzések 3,5 magnitúdó körüli maximális fényességet várnak október utolsó és november első napjaira.

