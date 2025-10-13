A tűzgömb maradványait keresik Nógrádban

Igaz Antal, az MCSE meteor szakcsoportjának munkatársa közölte, hogy nagy magasságban haladt el a fényes tűzgömb a Jászberény–Jobbágyi vonal felett.

A szakember szerint van esély arra, hogy az űrből érkező anyag egy része túlélte a légkörön való áthaladást, és lehullott a földre.

A csillagászok arra kérik a Jobbágyi és Apc belterületén, udvarokon, kertekben vagy utcákon tartózkodó embereket, hogy ha furcsa, oda nem illő követ találnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot velük.

A keresett meteoritok jellemzői

Valószínűleg csupán 1-2 centiméter nagyságúak.

Körülbelül egy milliméter vastag, fekete olvadási kéreg borítja.

Általában lekerekített, sima, és látványosan tisztább a környező köveknél.

A nool.hu azt ítja, hogy "nem javasolt puszta kézzel megfogni, helyette nejlonzacskóval vagy alufóliába csomagolva kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a szennyeződés.

A meteoritok különösen jelentősek a tudomány számára, mivel a korai Naprendszer anyagát képviselik, és vizsgálatuk segíthet jobban megérteni a bolygók, az üstökösök és a meteorrajok kialakulását. A leleteket a 06 70/883-7890-es telefonszámon várják.