A Perseidák meteorraj a Tejút közelében a spanyolországi Proanóból fotózva 2018. augusztus 12-én. A Perseidák az egyik legismertebb, sűrű csillaghullást előidéző meteorraj. A raj sok apró porszemcséből áll, amelyek a földi légkörben nagy sebességük következtében felhevülnek és elégnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Pedro Puente Hoyos

A tűzgömb maradványait keresik Nógrádban

Infostart

A Magyar Csillagászati Egyesület a helybéliek támogatását kéri annak a tűzgömbnek a maradványainak felkutatásához, amelyet október 3-án, pénteken este 22 óra 14 perckor észleltek Magyarország több pontjáról. A számítások szerint a meteorit darabkái a Nógrád vármegyei Jobbágyi és Apc környékén hullhattak le.

Igaz Antal, az MCSE meteor szakcsoportjának munkatársa közölte, hogy nagy magasságban haladt el a fényes tűzgömb a Jászberény–Jobbágyi vonal felett.

A szakember szerint van esély arra, hogy az űrből érkező anyag egy része túlélte a légkörön való áthaladást, és lehullott a földre.

A csillagászok arra kérik a Jobbágyi és Apc belterületén, udvarokon, kertekben vagy utcákon tartózkodó embereket, hogy ha furcsa, oda nem illő követ találnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot velük.

A keresett meteoritok jellemzői

  • Valószínűleg csupán 1-2 centiméter nagyságúak.
  • Körülbelül egy milliméter vastag, fekete olvadási kéreg borítja.
  • Általában lekerekített, sima, és látványosan tisztább a környező köveknél.

A nool.hu azt ítja, hogy "nem javasolt puszta kézzel megfogni, helyette nejlonzacskóval vagy alufóliába csomagolva kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a szennyeződés.

A meteoritok különösen jelentősek a tudomány számára, mivel a korai Naprendszer anyagát képviselik, és vizsgálatuk segíthet jobban megérteni a bolygók, az üstökösök és a meteorrajok kialakulását. A leleteket a 06 70/883-7890-es telefonszámon várják.

csillagászat

meteor

tűzgömb

