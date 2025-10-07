Pazar látvány lesz ma este az égen: ezt az égi jelenséget idén még nem láthattuk

Ma este láthatjuk az év első szuperholdját, vagy ahogy a tudományos berkekben nevezik: a perigeumi holdat – írja a 24.hu.

A mostani lesz a szeptember 22-i napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold, amit sokan szüreti holdként emlegetnek, ugyanis a hagyományok szerint ilyenkor a gazdák sötétedés után is szüretelhettek.

A Hold kedden Budapesten 18 óra 6 perckor kel fel, és a szokásosnál fényesebbnek, nagyobbnak láthatjuk majd.

Szuperhold csak teliholdkor figyelhető meg, hátterében az áll, hogy az égitest ilyenkor pályája azon pontján jár, amely eléggé közel van a Földhöz. Az égitest nagyjából 10 százalékkal lesz közelebb a szokásosnál.

A ma esti megfigyeléshez nincs szükség semmilyen extra felszerelésre, elég csak az eget kémlelni és gyönyörködni a látványban.

A következő telihold november 5-én várható, akkor lesz a legnagyobb szuperhold 2019 óta.

A héten még egy égi jelenség lesz majd megfigyelhető, ugyanis a Draconidák meteorraja szerdán éri el csúcspontját, távcsövekkel pedig üstökösöket is láthatunk az égen.