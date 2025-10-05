ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 5. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Újabb furcsaságot produkál a 3I/ATLAS üstökös, zavarba ejti a csillagászokat is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A csillagközi utazó, amely hónapok óta lázban tartja a tudományos világot, most új trükköt mutatott: szokatlanul veri vissza a napfényt.

Az újonnan felfedezett 3I/ATLAS ismét különös trükköt mutat be a nagyérdeműnek: „extrém negatív polarizációt” produkál, azaz szokatlanul rendezetten veri vissza a napfényt – írja az IFLScience cikke nyomán a Rakéta.

A polarizáció egyszerűen azt jelenti, hogy a fényhullámok milyen irányban rezegnek. Általában a szórt fény egy irányba „áll be”, itt viszont épp az ellenkezője történik: „A polarizáció mértéke a fényhullámok rezgéseinek viszonya, és ez függ a fázisszögtől, vagyis attól, honnan nézzük az üstököst a Naphoz képest” – magyarázza a Harward Egyetem csillagásza, Avi Loeb.

A friss adatok szerint a 3I/ATLAS negatív polarizációja nagyon mély és keskeny: a minimum −2,77 százalék 6,41 foknál, az úgynevezett inverziós szög pedig 17,05 fok. Ilyet pedig a kutatók nem tapasztaltak még sem magas, sem alacsony polarizációjú üstökösöknél. Ezért a Neptunusz bolygón túli jeges kisbolygóhoz hasonlítják, ami összecseng a vöröses színképpel és a vízjég nyomaival.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a nyáron felfedezett 3I/ATLAS nagy sebességgel halad a belső Naprendszer felé, viselkedése viszont zavarba ejti a csillagászokat, mivel vöröses a színe és nem rendelkezik csóvával.

Az objektum most épp eltűnt a látóhatárunkból, később viszont újra előbukkanhat, és akkor talán még többet tudunk majd róla.

