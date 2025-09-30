Kutatás: a fiatal nők szívinfarktusa mögött gyakran láthatatlan okok állnak

Egy friss, a Journal of the American College of Cardiology című szaklapban megjelent amerikai kutatás szerint a fiatal nők szívinfarktusa sokkal összetettebb, mint a férfiaké – írja az Origo.

A Mayo Klinika orvosai 2003 és 2018 között több mint 1400, 65 év alatti beteg adatait vizsgálta meg, és az eredmények arra mutatnak, hogy amíg a férfiak esetében a szívinfarktusos esetek háromnegyedénél klasszikus érelzáródás volt az ok, addig a nőknél ez az arány csak 47 százalék.

Azaz a nőknél minden második szívinfarktus hátterében valamilyen kevésbé ismert mechanizmus áll.

Az egyik legfontosabb eltérés a spontán koszorúér-diszekció (SCAD), amely során a szív koszorúereinek fala hirtelen megreped, és a keletkező vérömleny akadályozza a véráramlást. Ez a jelenség gyakran minden előzmény nélkül alakul ki látszólag egészséges nőknél. Előfordulhatnak embóliák is, amikor a test más részeiből származó vérrög kerül a koszorúerekbe, vagy olyan állapotok, mint a vérszegénység és a szélsőséges fizikai vagy lelki stressz.

Megdöbbentő eredmény, hogy a SCAD előfordulása a fiatalabb nők körében körülbelül hatszor gyakoribb, mint azt korábban feltételezték. Ez egyben életmentő felismerés is lehet, ugyanis a téves diagnózis sokszor a kezelési módszert is helytelenül választják meg.

A kutatók szerint több tényező is közrejátszhat abban, hogy a nők szívinfarktusa másképp alakul ki, mint a férfiaké:

egyrészt hormonális tényezők, másrészt genetikai hajlamok is állhatnak a háttérben;

másrészt viszont az sem kizárt, hogy a nők gyakran később fordulnak orvoshoz, mert a tüneteket (mellkasi nyomás, légszomj, fáradtság) nem mindig kötik össze az infarktus lehetőségével, így nehezebb lehet a kockázat felismerése.

Ha az orvos rögtön érelmeszesedést vagy érelzáródást feltételez, olyan beavatkozásokat végezhetnek, amik nem a fennálló problémára irányulnak.

Egy SCAD esetében például a stent beültetése akár ronthat is az állapoton.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy elengedhetetlen a diagnosztikai módszereket a női sajátosságokhoz igazítani.

A tanulmány szerzői szerint a jövőben a szív- és érrendszeri betegségek kezelését sokkal árnyaltabban kell megközelíteni. A fiatal nők szívinfarktusa mögött meghúzódó különböző okok feltárása nemcsak pontosabb diagnózist tesz lehetővé, hanem segíthet a megelőzésben is. Ha az orvosok jobban felismerik ezeket az alternatív mechanizmusokat, több életet lehet megmenteni.