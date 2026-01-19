ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. május 18.Tóth Alex, az FTC játékosának gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fehérvár FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Az FTC-ből távozó Tóth Alex különgéppel érkezett Angliába

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megérkezett Bournemouth-ba az a különgép, ami a 4,7 milliárd forintnak megfelelő összegért átigazoló fiatal labdarúgót szállíthatta.

A Flight Radar adatai szerint landolt az Egyesült Királyságban az a repülőgép, ami a korábbi sajtóértesülések szerint az FTC-től távozó Tóth Alexet szállította új klubjához – írja az Index. Ha minden a tervek szerint alakul, a 20 éves labdarúgó hétfőn írhat alá a Premier League 15. helyén álló Bournemouthnál.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Tóth Alex az eddigi információk alapján 12 millió euró (mintegy 4,7 milliárd forint), illetve további 3 millió eurót is elérő bónuszcsomag ellenében hagyja el a Ferencvárost.

A kilencszeres magyar válogatott játékos ezzel a honi élvonal valaha volt legdrágábban értékesített játékosa lesz: korábban az ugyancsak az FTC által értékesített ifjabb Lisztes Krisztiánért ennek az összegnek mintegy a felét (6 millió euró) fizette ki az Eintracht Frankfurt.

A sajtóhírek szerint a Newcastle United is érdeklődött Tóth Alex után, míg Olaszországból a Lazio, Spanyolországból a Real Betis, Németországból a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig, Törökországból pedig a Galatasaray figyelmét keltette fel. Az említett csapatok közül a Lazio korábbi ajánlata – amelyet a Ferencváros nem fogadott el – megerősítést is nyert több forrásból. A játékos és menedzsmentje ugyanakkor egyértelműen az angol bajnokságot favorizálta.

A középpályás szombaton hagyta el az FTC spanyolországi edzőtáborát, majd vasárnap kora este Budapestről utazott tovább Bournemouthba. Ugyan a Platoon Aviation bérelhető repülője az eredetileg tervezetthez képest szűk félórás csúszással szállhatott csak fel Ferihegyről, a késésből út közben sem sikerült faragnia, így közép-európai idő szerint nem sokkal 20:50 előtt szállt le célállomásán.

Tóth Alex szerződése várhatóan 2031-ig szól majd a Bournemouthnál.

