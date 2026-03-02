ARÉNA - PODCASTOK
Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton és Max Verstappen a Forma-1-es csapatok bahreini tesztjén.
Nyitókép: Mark Sutton – Formula–1/Getty Images

Alaposan keresztbe tett a Netflixnek a három világbajnok, ennek nem fognak örülni az F1-rajongók

Infostart

Komoly változások jönnek a Drive to Survive című sorozatban, amelyek kényszerpályára állítják a streamingszolgáltatót és a Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediát.

A Forma–1 rajongói az elmúlt években megszokhatták, hogy a Drive to Survive (magyarul: Hajsza a túlélésért) című, Netflixen nézhető sorozat készítői szinte mindenhová elkísérték a versenyzőket, ám most úgy tűnik, a világsztárok megelégelték az állandó kamerázást. Lewis Hamilton, Max Verstappen és Fernando Alonso állítólag közösen úgy döntöttek, nem vesznek részt a „lifestyle” jellegű forgatásokon, vagyis nem engednek bepillantást a magánéletükbe – írja a motorsportol.hu.

Ez radikális szakítást jelent, ugyanis a sorozatban eddig a legtöbb pilóta partnernek bizonyult abban, hogy a nézők a sisak mögötti embert is megismerhessék különféle élethelyzetekben. A portál szerint

Max Verstappenék a nyilvános szerepléseiket kizárólag szakmai, sporttal kapcsolatos tevékenységekre akarják korlátozni, és szakítanak minden más megjelenéssel, hogy csak a versenyzésre koncentrálhassanak.

Ugyanakkor a rajongókat nem zárják ki az összes nyilvános szereplésből, ugyanis a versenyzőknek vannak bizonyos szerződéses kötelezettségeik a sorozattal kapcsolatosan. A nézők továbbra is találkozhatnak majd a három világsztár nyilatkozataival, de ezek kizárólag a hivatalos sajtótájékoztatókra, a paddockban adott interjúkra, valamint a futamok közben rögzített rádióüzenetekre korlátozódnak.

Max Verstappen részéről nem lehet annyira meglepődni ezen a távolságtartáson, hiszen korábban is megfogalmazott már bírálatokat a sorozat szerkesztési elvei miatt, de most Lewis Hamilton és Fernando Alonso is csatlakozott hozzá, ami vélhetően nagyon kellemetlenül érinti majd a Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediát.

Ez a fájó döntés kényszerpályára állítja a Netflixet is, mert így más karaktereket kell a középpontba helyezni. Vélhetően a fiatalabb generáció tagjai szerepelnek majd többet, köztük a világbajnoki címvédő Lando Norris vagy a Mercedes fiatal olasz tehetsége, Andrea Kimi Antonelli.

Csütörtökön este hat óra után Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

×