2026. március 2. hétfő
Légicsapásban találatot kapott épület füstfelhõje Teherániban 2026. március 2-án. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt.
Nyitókép: MTI/AP/Mohszen Gandzsi

Az iráni háború „eltalálta” a vezető nyugat-európai tőzsdéket is

Infostart

Jelentős veszteséggel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni FTSE-100 mutató 1,20 százalék, a frankfurti DAX-index 2,42 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 2,17 százalékkal gyengült. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 2,44 százalékkal csökkent. Milánóban 1,97 százalékos, Madridban 2,62 százalékos indexcsökkenéssel zárult a kereskedés.

Az európai tőzsdezárás után (17.45 óra körül) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,16 százalékos, az S&P 500-as index 0,03 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,31 százalékos nyereséggel állt.

A közel-keleti konfliktusok eszkalálódására meredek csökkenéssel reagáltak az európai tőzsdeindexek hétfőn.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 4,57 dollárral, 6,27 százalékkal, 77,44 dollárra emelkedett. A Brent ára hétfőn 2025 januárja óta a legmagasabb szintet érte el a fokozódó geopolitikai feszültségek hatására.

Az arany határidős jegyzése 5315,74 dolláron állt unciánként, 1,29 százalékos (67,84 dolláros) erősödéssel.

Az európai gázár rendkívül meredek emelkedést mutatott a közel-keleti helyzet okozta bizonytalanság hatására. A katari állami energetikai vállalat, a QatarEnergy hétfőn bejelentette, hogy felfüggeszti a cseppfolyósított földgáz (LNG) előállítását, arra hivatkozva, hogy iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 35,37 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 43,26 eurón állt 17.45 óra körül. A gázjegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt.

