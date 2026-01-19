Mesebeli összeget fizettek a britek Tóth Alexért

A 20 éves labdarúgónak előbb orvosi vizsgálaton kell átsenie új csapatánál, a Premier League 15. helyén álló Bournemouthnál. A játékos az eddigi információk alapján 12 millió euró, illetve további 3 millió eurót is elérő bónuszcsomag ellenében hagyja el a Ferencvárost - írja az Index.

A kilencszeres magyar válogatott játékos ezzel a honi élvonal valaha volt legdrágábban értékesített játékosa lesz: korábban az ugyancsak az FTC által értékesített ifjabb Lisztes Krisztiánért ennek az összegnek mintegy a felét fizette ki az Eintracht Frankfurt.

A legdrágábban értékesített NB I-es magyarok listája a Tóth-transzfer előtt

név klub hova mennyiért

Lisztes Krisztián FTC Frankfurt 6 millió euró

Varga Barnabás FTC AEK Athén 4,5 millió euró

Vancsa Zalán MTK Lommel 3 millió euró

Németh Krisztián MTK Liverpool 3 millió euró

Dzsudzsák Balázs DVSC PSV Eindhoven 2,5 millió euró

Gera Zoltán FTC West Bromwich 2,25 millió euró

Tóthért a korábbi sajtóhírek szerint Angliából a Newcastle United is érdeklődött, míg Olaszországból a Lazio, Spanyolországból a Real Betis, Németországból a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig figyelmét keltette fel. Az említett csapatok közül a Lazio korábbi ajánlata – amelyet a Ferencváros nem fogadott el – megerősítést is nyert több forrásból.

A középpályás szombaton Budapestre utazott – miután elhagyta a Ferencváros spanyolországi edzőtáborát –, hogy összepakoljon, és elbúcsúzzon azon rokonaitól és barátaitól, akikkel a következő időszakban várhatóan nem tud majd személyesen találkozni. Vasárnap este pedig egy bérelt magángép utazott a Liszt Ferenc repülőtérről Bournemouthba.

Ami az átigazolás utolsó simításait illeti: úgy tudjuk, ha az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok gond nélkül lezajlanak, már hétfő délután, de legkésőbb kedden bejelenthetik hivatalosan is a válogatott futballista klubváltását.

A Bournemouth hétvégén azt a Liverpoolt fogadja bajnokin, amelynek első keretében három magyar, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is szerepel. A Premier League 23. fordulójának összecsapásából igazi magyaros rangadó kerekedhet.