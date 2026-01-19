ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.11
usd:
331.48
bux:
122311.2
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tóth Alex, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Mesebeli összeget fizettek a britek Tóth Alexért

Infostart

Brit sajtóhírek szerint Tóth Alex, a Ferencváros kilencszeres válogatott futballistája hétfőn véglegesíti szerződését új klubjával. A Bournemouth az eddig kiszivárgott információk alapján legalább 12 millió eurót, mintegy 4,7 milliárd forintot fizet ki a 20 éves tehetség játékjogáért a magyar rekordbajnoknak.

A 20 éves labdarúgónak előbb orvosi vizsgálaton kell átsenie új csapatánál, a Premier League 15. helyén álló Bournemouthnál. A játékos az eddigi információk alapján 12 millió euró, illetve további 3 millió eurót is elérő bónuszcsomag ellenében hagyja el a Ferencvárost - írja az Index.

A kilencszeres magyar válogatott játékos ezzel a honi élvonal valaha volt legdrágábban értékesített játékosa lesz: korábban az ugyancsak az FTC által értékesített ifjabb Lisztes Krisztiánért ennek az összegnek mintegy a felét fizette ki az Eintracht Frankfurt.

A legdrágábban értékesített NB I-es magyarok listája a Tóth-transzfer előtt

név klub hova mennyiért

Lisztes Krisztián FTC Frankfurt 6 millió euró

Varga Barnabás FTC AEK Athén 4,5 millió euró

Vancsa Zalán MTK Lommel 3 millió euró

Németh Krisztián MTK Liverpool 3 millió euró

Dzsudzsák Balázs DVSC PSV Eindhoven 2,5 millió euró

Gera Zoltán FTC West Bromwich 2,25 millió euró

Tóthért a korábbi sajtóhírek szerint Angliából a Newcastle United is érdeklődött, míg Olaszországból a Lazio, Spanyolországból a Real Betis, Németországból a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig figyelmét keltette fel. Az említett csapatok közül a Lazio korábbi ajánlata – amelyet a Ferencváros nem fogadott el – megerősítést is nyert több forrásból.

A középpályás szombaton Budapestre utazott – miután elhagyta a Ferencváros spanyolországi edzőtáborát –, hogy összepakoljon, és elbúcsúzzon azon rokonaitól és barátaitól, akikkel a következő időszakban várhatóan nem tud majd személyesen találkozni. Vasárnap este pedig egy bérelt magángép utazott a Liszt Ferenc repülőtérről Bournemouthba.

Ami az átigazolás utolsó simításait illeti: úgy tudjuk, ha az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatok gond nélkül lezajlanak, már hétfő délután, de legkésőbb kedden bejelenthetik hivatalosan is a válogatott futballista klubváltását.

A Bournemouth hétvégén azt a Liverpoolt fogadja bajnokin, amelynek első keretében három magyar, Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is szerepel. A Premier League 23. fordulójának összecsapásából igazi magyaros rangadó kerekedhet.

Kezdőlap    Sport    Mesebeli összeget fizettek a britek Tóth Alexért

ftc

átigazolás

tóth alex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

Rendkívüli EU-csúcstalálkozó lesz Trump támadása miatt

Az európai vezetők a következő napokban személyes tanácskozást terveznek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az Egyesült Államok elnökének azon lépésére, melynek keretében vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland elfoglalására vonatkozó terveit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet

Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet

Zenélő társas, kézműves termék és életmentő szenzor is érkezett a Cápák elé ezen a héten, de nem minden ígéretes ötlet kapott befektetést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 21 killed in Spain after crash involving high-speed trains

At least 21 killed in Spain after crash involving high-speed trains

The incident happened near the town of Adamuz, close to the city of Cordoba.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 04:20
Rövidpályás gyorskorcsolya Eb: a magyarok ötödik helyen zártak az éremtáblázaton
2026. január 18. 22:36
Férfi kézilabda Eb: az olaszok legyőzésével középdöntős a magyar válogatott
×
×
×
×