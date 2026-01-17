ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Tóth Alex, a Ferencváros játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Qarabag mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én. Ferencváros-Qarabag 1-3.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Villámkarrier – Fél lábbal már a Premier League-ben Tóth Alex

Infostart

A Ferencváros fiatal kincse a válogatott alapembere is, másfél éve még a Soroksár játékosa volt, most aligha áll meg Bournemouth-ig. NB I-rekord lehet a vételár.

Egybehangzó angol, olasz és török sajtóhírek szerint a Ferencvárosi TC megegyezett a Premier League-ben szereplő Bournemouth-szal Tóth Alex átigazolásáról.

Mint az M4sport.hu írja, a legjobban értesült, legbiztosabb átigazolási infókat szolgáltató angol és olasz források is tényként számolnak be a nagy utazásról, pénteken egyeztek meg a felek.

A vétellárról is tudni: 12 millió euró, és még 3 millió üti a markát a Fradinak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Már a 12 millió euró is a legtöbb pénz, amit valah NB I-es játékosért fizettek.

Tóth Alex most 20 éves, a 2024/2025-ös idényt még a Soroksár játékosaként kezdte, ez a Ferencváros tartalékcsapata. Tavaly márciusban a válogatottban is bemutatkozott, a vb-selejtezők mindegyikén játszott.

Az igazolást az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálat után jelenthetik be. A klubból egyébként nemrégiben távozott egy másik magyar fiatal, Kerkez Milos, aki most már Szoboszlai Dominik klubtársa a Liverpoolnál.

Kezdőlap    Sport    Villámkarrier – Fél lábbal már a Premier League-ben Tóth Alex

labdarúgás

ferencváros

bournemouth

tóth alex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök

Ha halálra is ítélik, akár egy év múlva szabadulhat is a puccsista dél-koreai exelnök
2024-ben próbált hadiállapotot bevezetni, de az alkotmányos reflexek működtek, sőt egy előre hozott választáson Jun Szogjol minden hatalmát elvesztette, így elsőre szigorúnak látszó ítélet vár rá. Három rettenetes út állhat előtte, de csak európai szemmel, a dél-koreai történelem ugyanis más mintázatokat mutat. Nagy Angelina, a Magyar Külügyi Intézet kutatója az InfoRádióban magyarázta el a részleteket.
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fantomdugók, rezgések, időkésleltetés – interjú Stépán Gábor Bolyai-díjas kutatónkkal

Fantomdugók, rezgések, időkésleltetés – interjú Stépán Gábor Bolyai-díjas kutatónkkal

A Bolyai-díj a magyar tudományos élet legrangosabb elismerése, melyet két évente ítél oda a díj kuratóriuma. A világhírű matematikusunkról elnevezett díjat 2023-ban Stépán Gábor Széchenyi-díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kapta. Kutatási területei az analitikus mechanika, a stabilitáselmélet és a nemlineáris rezgések. 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánjává választották.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe

Itt az igazság, miért akarja elfoglalni Trump valójában Grönlandot: katonákat vezényel a NATO a térségbe

Grönland körül egyre élesebb geopolitikai feszültség bontakozik ki. Oroszország hivatalosan megerősítette, hogy a szigetet továbbra is Dánia jogos területének tekinti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Iran supreme leader admits thousands killed during recent protests

Ayatollah Ali Khamenei alleges the US instigated recent unrest which began in late December.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 15:42
José Mourinho visszatéréséről pletykálnak Madridban
2026. január 17. 14:28
Megmérték a labdarúgó NB I-et, van javulás
×
×
×
×