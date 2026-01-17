Villámkarrier – Fél lábbal már a Premier League-ben Tóth Alex

Egybehangzó angol, olasz és török sajtóhírek szerint a Ferencvárosi TC megegyezett a Premier League-ben szereplő Bournemouth-szal Tóth Alex átigazolásáról.

Mint az M4sport.hu írja, a legjobban értesült, legbiztosabb átigazolási infókat szolgáltató angol és olasz források is tényként számolnak be a nagy utazásról, pénteken egyeztek meg a felek.

A vétellárról is tudni: 12 millió euró, és még 3 millió üti a markát a Fradinak bizonyos feltételek teljesülése esetén. Már a 12 millió euró is a legtöbb pénz, amit valah NB I-es játékosért fizettek.

Tóth Alex most 20 éves, a 2024/2025-ös idényt még a Soroksár játékosaként kezdte, ez a Ferencváros tartalékcsapata. Tavaly márciusban a válogatottban is bemutatkozott, a vb-selejtezők mindegyikén játszott.

Az igazolást az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálat után jelenthetik be. A klubból egyébként nemrégiben távozott egy másik magyar fiatal, Kerkez Milos, aki most már Szoboszlai Dominik klubtársa a Liverpoolnál.