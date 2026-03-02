ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő Lujza
A lövészárokban érte utol az ukrán sorozó bizottság a katonát. Forrás:Twitter/NOËL
Nyitókép: Forrás:Twitter/NOËL

Nyíregyházi születésű az ukránok által elhurcolt újabb magyar

Infostart

Sajtóértesülések szerint a kárpátaljai, ukrán állampolgár, Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balogh Lajost pedig „édesapja szerint annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is”.

Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke szerint.

A lap azt írta, hogy a kárpátaljai, ukrán állampolgár, Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balogh Lajost pedig „édesapja szerint annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is".

Veres Balázst – aki a beregszász melletti Szernyin lakott családjával – előbb Lembergbe, majd Harkivba vitték. Itt tudtak utoljára kapcsolatba lépni vele, „már állítólag felderítésre indult a fiú egysége, ahová nem vihetett magával telefont, mert attól tartanak, hogy az oroszok bemérik a készülék alapján” – olvasható a Mandiner cikkében.

Az édesapa lapnak elmondta: múlt péntekig még naponta tudtak telefonos alkalmazáson keresztül beszélni Balázzsal.

A lap megjegyzi, hogy „Balázs mentálisan nem volt egészen ép. Ezt telefonon mind a harminc éve Magyarországon élő apa, mind a fiút azóta kint nevelő nagynénje, Bence Krisztina is megerősítette”.

A fiút a rokonai visszahúzódó, csendes emberként írták le, aki „ráadásul nem is tudott pár szónál többet ukránul, így a nagynénje szerint nem is értette, hogy mit akarhatnak tőle a rendőrök”.

Bár a fiatalember Nyíregyházán született, ennek ellenére nem volt magyar állampolgársága; a nagynénje szerint

nem volt „lepapírozva” a fiú betegsége,

és ez alapján a mentessége.

Az édesapa szerint ugyanakkor hiába is lett volna, mivel úgy tudja, „nem ritkák az olyan esetek, hogy mindenhonnan eltűnik az orvosi papír nyoma is a nyilvántartásokból”.

A család szerint Balázst eltűntként tartja nyilván a hadsereg, „keresik, de nem lelik”, információt azóta sem kaptak róla.

Az édesapa a fia telefonjáról kapott még egy üzenetet, amelyben Balázs azt írta: „ha ki tudtok hozatni, hozassatok, 14 ezer dollárba fog kerülni”.

Még címet is írt, ahova utalhatják a pénzt, de Veres Attila a lap kérdésére hozzátette: nem volt hirtelen ennyi pénze, egyébként pedig tudott olyanról, aki átutalta a borsos summát, és ennek ellenére a határon elkapták a menekülőt, és ugyanúgy visszavitték, „a fiú és a pénz is odalett”, így az apa nem tudott és nem is mert lépni.

A Mandiner egy másik esetet is bemutatott, az 1994-ben Beregszászon született Balogh Lajosét, akiről az édesapja közölt információkat a közösségi médiában.

„Egy újabb magyarajkú fiatal férfit raboltak el a toborzó sakálok! Balogh Lajos 1994 születésű, 48 órája nincs vele kapcsolat! A mobilját elkobozták! Mindezt úgy, hogy fel volt mentve a szolgálat alól, mert Beregszász város vízellátásáért volt felelős a munkahelyén!” – írta.

A lap úgy tudja, a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el, annak ellenére, hogy ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító állami vízműveknél, így 2026 végéig állami rendelet alapján felmentésük volt.

A Mandiner a cikk végén azt írta, hogy az év eleje óta több halálhír érkezett Kárpátaljáról: a januárban elhurcolt, 41 esztendős szívbeteg Rebán Zsolt kiképzés közben vesztette életét, a 45 éves Himics László, Nagybakos lakója február 6-án, a botfalvi Kolbász Miklós február 4-én halt meg Pokrovszk mellett.

