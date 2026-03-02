Nyíregyházi születésű az ukránok által elhurcolt újabb magyar

Nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók a Mandiner hétfői cikke szerint.

A lap azt írta, hogy a kárpátaljai, ukrán állampolgár, Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balogh Lajost pedig „édesapja szerint annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is”.

Veres Balázst – aki a beregszász melletti Szernyin lakott családjával – előbb Lembergbe, majd Harkivba vitték. Itt tudtak utoljára kapcsolatba lépni vele, „már állítólag felderítésre indult a fiú egysége, ahová nem vihetett magával telefont, mert attól tartanak, hogy az oroszok bemérik a készülék alapján” – olvasható a Mandiner cikkében.

Az édesapa lapnak elmondta: múlt péntekig még naponta tudtak telefonos alkalmazáson keresztül beszélni Balázzsal.

A lap megjegyzi, hogy „Balázs mentálisan nem volt egészen ép. Ezt telefonon mind a harminc éve Magyarországon élő apa, mind a fiút azóta kint nevelő nagynénje, Bence Krisztina is megerősítette”.

A fiút a rokonai visszahúzódó, csendes emberként írták le, aki „ráadásul nem is tudott pár szónál többet ukránul, így a nagynénje szerint nem is értette, hogy mit akarhatnak tőle a rendőrök”.

Bár a fiatalember Nyíregyházán született, ennek ellenére nem volt magyar állampolgársága; a nagynénje szerint

nem volt „lepapírozva” a fiú betegsége,

és ez alapján a mentessége.

Az édesapa szerint ugyanakkor hiába is lett volna, mivel úgy tudja, „nem ritkák az olyan esetek, hogy mindenhonnan eltűnik az orvosi papír nyoma is a nyilvántartásokból”.

A család szerint Balázst eltűntként tartja nyilván a hadsereg, „keresik, de nem lelik”, információt azóta sem kaptak róla.

Az édesapa a fia telefonjáról kapott még egy üzenetet, amelyben Balázs azt írta: „ha ki tudtok hozatni, hozassatok, 14 ezer dollárba fog kerülni”.

Még címet is írt, ahova utalhatják a pénzt, de Veres Attila a lap kérdésére hozzátette: nem volt hirtelen ennyi pénze, egyébként pedig tudott olyanról, aki átutalta a borsos summát, és ennek ellenére a határon elkapták a menekülőt, és ugyanúgy visszavitték, „a fiú és a pénz is odalett”, így az apa nem tudott és nem is mert lépni.

A Mandiner egy másik esetet is bemutatott, az 1994-ben Beregszászon született Balogh Lajosét, akiről az édesapja közölt információkat a közösségi médiában.

„Egy újabb magyarajkú fiatal férfit raboltak el a toborzó sakálok! Balogh Lajos 1994 születésű, 48 órája nincs vele kapcsolat! A mobilját elkobozták! Mindezt úgy, hogy fel volt mentve a szolgálat alól, mert Beregszász város vízellátásáért volt felelős a munkahelyén!” – írta.

A lap úgy tudja, a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit egy kollégájával együtt hurcolták el, annak ellenére, hogy ez év végéig szóló szerződésük volt a stratégiai fontosságú létesítménynek számító állami vízműveknél, így 2026 végéig állami rendelet alapján felmentésük volt.

A Mandiner a cikk végén azt írta, hogy az év eleje óta több halálhír érkezett Kárpátaljáról: a januárban elhurcolt, 41 esztendős szívbeteg Rebán Zsolt kiképzés közben vesztette életét, a 45 éves Himics László, Nagybakos lakója február 6-án, a botfalvi Kolbász Miklós február 4-én halt meg Pokrovszk mellett.