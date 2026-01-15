ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Sportközpontban 2025. november 5-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Sportközgazdász: ha a Ferencváros négy játékosért összesen ajánlott 5 millió eurót, az nem kiugró

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A téli átigazolási időszakban ötmillió eurós, vagyis kétmilliárd forintos vételi ajánlatot tett négy magyar játékosért is a Ferencváros, ám az összes klub nemet mondott – erről írt Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke. Szabados Gábor sportközgazdász véleményét kérdeztük.

„A konkrét ügyleteket és ajánlatokat nem ismerjük, így egy kicsit nehéz általánosságban beszélni. Az nem derül ki Kubatov Gábor posztjából, hogy az 5 millió eurót egy játékosért ígérték, vagy a négy játékosért együttvéve, mert egyáltalán nem mindegy” – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban.

Az nagyon furcsa lenne, ha egy magyar klub 5 millió euróért nem adná el egy játékosát, mert ilyen szintű játékosok itthon ma csak a Ferencvárosban vannak, a Ferencvároson kívüli klubokban nincsenek

– mondta a szakértő, hozzátéve: „inkább azt gyanítom, hogy a négy játékosért tett ajánlatok együttes értéke lehet 5 millió euró. Akkor ezek már a piaci ajánlathoz közeliek lehettek, még ha esetleg kicsit magasabbak is”.

Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy a klubok plusz forráshoz jutnak a „magyarszabály” betartásával, különben elveszítik a támogatást, amit az MLSZ-től kapnának. Ez jelentősen növeli a magyar játékosok értékét, van egy árfelhajtó hatása. Könnyen lehet, hogy egy klub számára sokkal komolyabb érvágás elveszíteni egy értékes magyar játékosát, aki önerőből is ott lenne a kezdőcsapatban, mint az, hogy akár piaci árt feletti összegért is értékesítsék – fogalmazott.

Az biztos, hogy a Ferencváros olyan játékosokat próbált meg leigazolni, akik az adott csapatban kulcsembernek, talán éppen a csapat legjobb játékosának számítanak, legalábbis a magyar játékosok közül mindenképpen. A többiek számára mindig óriási kockázat elveszíteni egy kulcsjátékost. Ilyenkor nem csak arról van szó, hogy az adott csapat mondjuk a dobogó helyett a negyedik-ötödik helyért harcol, hanem sokkal komolyabb következményei is lehetnek. Tehát biztos, hogy mérlegelték az érintett klubok, hogy a sportszakmai veszteséget, amit a játékos távozása okoz, azt megfelelően kompenzálja-e az adott ajánlat – folytatta.

Két dolgot mindenképpen figyelembe kell venni. Az egyik, hogy a „magyarszabály” miatt a magyar játékosok a piaci értékükön felül is értékesebbek a klubok számára, mert ők biztosítják az MLSZ-től érkező központi támogatást, tehát emiatt is jobban ragaszkodhatnak hozzájuk. És az is természetes, a játékospiacon általános gyakorlat, hogy ha egy komoly anyagi forrással jelentkező klub jelentkezik be egy játékosért, akkor kicsit mindig megnő az ár. Ezt a Manchester City, a Real Madrid, a PSG és más külföldi klubok képviselői sokszor elmondták már. Nyilván

a magyar viszonyok között a Ferencváros az a klub, amelynél mindig kicsit megnő az ár, és ha országon belül értékesítenek játékost, akkor az külön fáj, hogy nem csak én elveszítek egy értékes játékost, de ráadásul ez egy riválist erősít.

Még akkor is, hogy ha a Ferencváros a magyar bajnokságban nem olyan szintű riválisa a többi csapatnak, mint a mezőnyben a többiek egymással szemben, hiszen teljesen más célokért küzd – tette hozzá.

A kérdésre, hogy mennyi lehet a reális ára ma egy válogatott szintű magyar játékosnak, a sportközgazdász azt mondta: a reális ár nagyban mozog. A játékos életkora például nagyon fontos tényező, mert két ugyanolyan tudású játékos egészen más árat és értéket képviselhet, hogy ha az egyik fiatalabb, a másik meg idősebb és több lehetőség van benne.

„A mai magyar mezőnyben a legjobb játékosok 1 millió euró körüli összeget érnek”

– vélekedik a szakértő, aki szerint ebben nyilván elég nagy szórás lehet, és az adott ügylet specifikumai nagyon meghatározóak: hogy milyen helyzetben van az eladó klub, milyenben a vevő és így tovább.

„De mondjuk egy 2-3 millió euró feletti ajánlat egy magyar játékosért már olyan ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Ha itt arról van szó, hogy az 5 millió euró négy játékosért együttesen értendő, akkor nem ilyen ajánlat érkezett. Jelen pillanatban a magyar mezőnyben egyetlen olyan játékos van, aki magasan efölött az összeg fölött van, és magyar, ez pedig Tóth Alex. Most pedig nyilvánvalóan nem róla van szó, hiszen ő már a Ferencváros játékosa, és az ő értékesítése már csak nemzetközi szinten kerül szóba ” –mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban.

Ez pedig Kubatov Gábor posztja, amelyből a beszélgetés kiindult:

Sportközgazdász: ha a Ferencváros négy játékosért összesen ajánlott 5 millió eurót, az nem kiugró

labdarúgás

ferencváros

kubatov gábor

nb 1

fizz liga

2026. január 15. 20:38
