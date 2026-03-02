ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Németország is olajválságtól tart, a gazdasági miniszter nyugtat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Nem csupán az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború, de annak gazdasági következményei is aggasztják Németországot. Szakértők találgatják, hogy a szombat óta tartó légicsapások, illetve az iráni válaszlépések milyen hatással lehetnek az üzemanyagárakra. Ez pedig a német gazdaságot is sújthatja.

Az üzemanyagárak Németországban is meredeken emelkednek, és egyelőre semmi remény a olaj legfontosabb kereskedelmi útvonala, a Hormuzi-szoros Irán általi zárlatának feloldására.

A német média által idézett szakértők szerint az újabb közel-keleti válság miatt az olajárak hétfő reggelre több mint hét százalékkal emelkedtek Ennek ellenére a Német Autóklub (ADAC) adatai szerint a benzin és a dízel árának növekedése eddig csekély volt.

Vasárnap a Super E10 literenkénti átlagára Németországban 1,6 centtel volt magasabb, mint az Irán elleni támadások előtti napon. A gázolaj ára 1,3 centtel emelkedett.

Katherina Reiche gazdasági miniszter az ARD közszolgálati televíziónak nyilatkozva az ország energiaellátásával kapcsolatban nyugalomra intett. A tárcavezető szerint nem lesz szükség arra, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül „jelentős mennyiségű” cseppfolyósított földgázt (LNG) importáljanak Németországba.

A miniszter utalt arra, hogy az ország elsősorban Norvégiából és Belgiumból szerez be gázt csővezetéken keresztül, a cseppfolyósított földgázt pedig főként az Egyesült Államokból és Kanadából. Azt ugyanakkor nem zárta ki, hogy áremelkedésre kerülhet sor.

A Commerzbank vezető közgazdásza ennél tovább ment. A Brent-olaj ára eddig viszonylag mérsékelten reagált a közel-keleti háborúra és a Hormuzi-szoros lezárására - idézte az ARD Jörg Krämert.

„Ha a háború csak néhány hétig tart, az ország gazdaságát gyakorlatilag nem érinti. Ha azonban elhúzódik, az az inflációt, illetve a német gazdaságot is érinti” – tette hozzá.

