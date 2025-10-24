Ilyen rekordot is ritkán látni magyar pályán

A Pécs könnyedén, 101-42-re győzött a portugál Sportiva vendégeként csütörtökön a női kosárlabda Európa Kupa második fordulójában.

A bajnoki bronzérmes pécsiek a múlt heti nyitókörben nagy hajrával 62-60-ra verték hazai pályán a spanyol Gernikát, az Azori-szigeteken pedig Djokics Zseljko vezetőedző tanítványai egy negyed után 11 pontos előnyben voltak, majd a második felvonás végén és a harmadik elején egy 21-0-s rohammal el is döntötték a találkozót, a nagyszünetben már 58-28-ra vezettek. Térfélcserét követően is továbbnőtt a különbség, amely végül 59 pont lett a végére. A meccs legjobbja a pécsiek cseh légiósa, Julia Reisingerova volt, aki úgy szerzett húsz pontot, hogy 11 mezőnykísérletéből csupán egyszer nem talált a gyűrűbe.

A Pécs kedden az izraeli Ramlával csap össze, amely politikai okokból nem rendezhet saját pályáján EK-meccset, így az idegenbeli találkozóra is a baranyai városban kerül sor.