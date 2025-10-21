Zavargások miatt több száz fociszurkolót vettek őrizetbe

A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd esti, PSV Eindhoven elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

A "begyűjtés" még hétfőn este kezdődött - ekkor 180 személyt fogtak el -, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.

Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.

A PSV–Napoli meccs kedden 21 órakor kezdődik.