Zavargások miatt több száz fociszurkolót vettek őrizetbe

A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd esti, PSV Eindhoven elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.
A "begyűjtés" még hétfőn este kezdődött - ekkor 180 személyt fogtak el -, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.
A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.
Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.
A PSV–Napoli meccs kedden 21 órakor kezdődik.