prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Zavargások miatt több száz fociszurkolót vettek őrizetbe

Infostart / MTI

21 órakor kezdődik a Napoli Bajnokok Ligája-meccse Eindhovenben, de az olasz szurkolók zavargásokat kezdeményeztek a holland városban.

A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd esti, PSV Eindhoven elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt.

A "begyűjtés" még hétfőn este kezdődött - ekkor 180 személyt fogtak el -, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak.

Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból.

A PSV–Napoli meccs kedden 21 órakor kezdődik.

labdarúgás

olaszország

hollandia

eindhoven

napoli

